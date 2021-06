ICMR के पूर्व वैज्ञानिक ने बताया, शरीर के लिए कितना घातक है डेल्टा प्लस; कहा- इसे 'वेरिएंट ऑफ कंसर्न' की तरह ही समझें

नई दिल्ली. भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) में महामारी एवं संक्रामक रोग (Epidemiology & Communicable Diseases) के पूर्व प्रमुख वैज्ञानिक रहे रमण गंगाखेड़कर ने कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट को 'वेरिएंट ऑफ कंसर्न' (Variant of Concern) बताया है.

डेल्टा वेरिएंट को शरीर के लिए बेहत घातक बताते हुए आईसीएमआर के पूर्व वैज्ञानिक ने कहा कि वायरस से बचने के लिए तमाम कोशिश की जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि इसके लिए तैयारियां की जानी चाहिए.

रमण गंगाखेड़कर ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए यह भी बताया कि डेल्टा वेरिएंट शरीर के एक सेल से दूसरी सेल में जा सकता है और यह बेहद नुकसानदायक है. उन्होंने कहा, 'जब मैं यह कहता हूं कि डेल्टा वेरिएंट एक सेल से दूसरी सेल में बड़ी आसानी से जा सकता है. अगर यह हमारे दिमाग में चला जाता है, तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में इसमें न्यूरो से संबधित लक्षण (Neurological Symptoms) सामने आ सकते हैं.

