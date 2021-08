बिहार में जाति जनगणना की मांग तेज, पीएम मोदी से मिले नीतीश कुमार समेत 11 नेता; पढ़ें 10 बड़ी खबरें

नई दिल्ली. बिहार में जाति जनगणना का मुद्दा गरमाया हुआ है. राज्य में ओबीसी की गिनती के लिए कास्ट सेंसस की मांग लेकर 10 राजनीतिक दलों के 11 नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की. बीती जुलाई में देश के पूर्व-उत्तर राज्यों असम-मिजोरम के बीच सीमा को लेकर विवाद हो गया था. इस दौरान काफी हिंसा की खबरें आई थीं, जिसमें करीब 6 लोगों की मौत हो गई थी. अब मामले पर मानवाधिकार आयोग ने केंद्र और दोनों राज्यों को नोटिस जारी किया है. आयोग ने हिंसा के दौरान मानवाधिकारों के उल्लंघन की बात कही है. इधर, कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन के मामले में भी अच्छी खबर आई. अमेरिका ने फाइजर को फुल अप्रूवल दे दिया है. देश-विदेश की ऐसी ही 10 बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं.

1- PM मोदी जब मिले नीतीश, मांझी, तेजस्वी और मुकेश से, चर्चा में रहा मुस्कुराता चेहरा और चांदी की मछली

बिहार के सीएम नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) सोमवार को राज्य के 10 दलों के 11 नेताओं के साथ पीएम मोदी (PM Modi) से मुलाकात की है. इस मुलाकात का राजनीतिक गलियारे में पिछले कई दिनों से इंतजार हो रहा था. राज्य में पिछले कई दिनों से जातिगत जनगणना (Caste Census) कराने को लेकर जो सियासी पारा आसमान पर था. पीएम मोदी सोमवार को बिहार के नेताओं के साथ मुलाकात के दौरान हल्के-फुल्के अंदाज में नजर आए. (पूरी खबर यहां पढ़ें)

2- सीमा पर जानलेवा संघर्ष ‘मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन’: NHRC ने केन्द्र, असम और मिजोरम को भेजा नोटिस

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा पर जुलाई में हुए जानलेवा संघर्ष को लेकर केन्द्र, असम और मिजोरम को नोटिस जारी किया है. आयोग ने कहा है कि उस दौरान ‘मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन हुआ.’ असम निवासी मोहम्मद इंजमामुल हक की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आयोग ने रविवार को केन्द्रीय गृह सचिव और असम तथा मिजोरम के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर अपनी-अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा. (पूरी खबर यहां पढ़ें)

3- फाइज़र वैक्सीन को अमेरिका ने दिया ‘फुल अप्रूवल’, जानें क्या है इसका मतलब

अमेरिका के फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट (FDA Department) ने फाइजर वैक्सीन (Pfizer Vaccine) को फुल अप्रूवल दे दिया है. यानी अब ये कोरोना के खिलाफ पूर्ण वैक्सीन हो गई है. इससे पहले तक इस वैक्सीन को इमरजेंसी यूज अप्रूवल के तहत बेचा जा रहा था. अभी तक सभी कोरोना वैक्सीन्स को सरकारों द्वारा इमरजेंसी यूज अप्रूवल ही दिया जा रहा है. फाइज़र की वैक्सीन अमेरिका में 16 से अधिक उम्र के सभी लोगों को दी जा रही है. (पूरी खबर यहां पढ़ें)

4- गंभीर बीमारी से पीड़ित 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को पहले दी जाएगी जाइडस कैडिला वैक्सीन

जायडस कैडिला की तीन डोज वाली वैक्सीन को आपातकालीन प्रयोग की मंजूरी मिल गई है. यह वैक्सीन 12 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को लगाई जाएगी. सरकारी राष्ट्रीय सलाहकार समूह ने अब बच्चों को वैक्सीन लगाने के संबंध में बड़ी जानकारी दी है. एनटीएजीआई प्रमुख एनके अरोड़ा के मुताबिक जायडस कैडिला की वैक्सीन 12 वर्ष से अधिक उम्र के उन बच्चों को पहले लगाई जाएगी जो पूर्व में किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित रहे हैं. (पूरी खबर यहां पढ़ें)

5- Dhanbad Judge Death Case: गिरफ्तार आरोपियों ने घटना के पहले रेलवे ठेकेदार का चुराया था मोबाइल- CBI

झारखंड के धनबाद (Dhanbad) जिला सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत (District Judge Death Case) मामले में गिरफ्तार ऑटो ड्राइवर लखन वर्मा और राहुल वर्मा से सीबीआई (CBI) को अहम जानकारी मिली है. दोनों गिरफ्तार अभियुक्तों ने ऑटो से जज को टक्कर मारने से पहले रेलवे ठेकेदार के मुंशी पुर्णेंदू विश्वकर्मा का मोबाइल चुराया (Mobile Theft) था. जज मौत मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने से पहले पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से दो मोबाइल फोन (Mobile Phone) बरामद किए थे. (पूरी खबर यहां पढ़ें)

6- Tokyo 2020 Paralympics में भारत सबसे बड़ा दल उतारेगा, इन खेलों में पदक की सबसे ज्यादा उम्मीदें

टोक्यो ओलंपिक के बाद अब भारतीय खिलाड़ियों से पैरालंपिक खेलों (Tokyo 2020 Paralympics) में भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है. 24 अगस्त यानी मंगलवार से जापान की राजधानी टोक्यो में इन खेलों की शुरुआत होने जा रही है. भारत इस बार खिलाड़ियों का सबसे बड़ा दल उतार रहा है. देश के 54 खिलाड़ी 9 अलग-अलग खेलों में चुनौती पेश करेंगे. इसमें तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, कैनोइंग, निशानेबाजी, तैराकी, पावरलिफ्टिंग, टेबल टेनिस और ताइक्वांडो शामिल हैं. (पूरी खबर यहां पढ़ें)

7- अमिताभ बच्चन की लग्जरी कार Rolls Royce सीज, परिवहन विभाग ने बेंगलुरु में की कार्रवाई

बेंगलुरु में परिवहन विभाग ( Bengaluru Transport department) के अधिकारियों ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई की. उन्होंने रोल्स रॉयस (Rolls Royce), फेरारी और पोर्श जैसी 10 से अधिक लग्जरी कारें जब्त कर लीं. खास बात यह है कि इनमें से एक कार अमिताभ बच्चन (Amithabh Bachchan) के नाम पर दर्ज है. बेंगलुरु के परिवहन विभाग ने रोड टैक्स जमा नहीं करने के कारण इन लग्जरी कारों को जब्त किया है. परिवहन विभाग ने यातायात पुलिस के साथ एक संयुक्त अभियान चलाया और 10 से अधिक लग्जरी कारों को जब्त कर लिया. (पूरी खबर यहां पढ़ें)

8- New IT Portal: तकनीकी गड़बड़ी पर वित्त मंत्री ने जताई नाराजगी, Infosys को दिया 15 सितंबर तक का समय

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) के नए पोर्टल (New IT Portal) में जारी तकनीकी कमियों के बीच सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) और देश की प्रमुख सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनी इंफोसिस (Infosys) के एमडी और सीईओ सलिल पारेख (Salil Parekh) की बीच मुलाकात हुई. वित्त मंत्री ने नाराजगी जताते हुए पारेख के साथ मुलाकात के दौरान यह मुद्दा उठाया कि करीब ढाई महीने बीत जाने के बाद भी पोर्टल सुचारू तरीके से काम क्यों नहीं कर रहा है. (पूरी खबर यहां पढ़ें)

9- Fraud Alert: जो गलती इस इंजीनियर से हुई, वो आप मत करना

ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स तक का पैसा उड़ा लेते हैं. 12 अगस्त 2021 को भोपाल के रहने वाले इंजीनियर को 65000 रुपये की चपत लग गई. इस इंजीनियर के साथ क्या हुआ, यदि आप जान लेंगे तो आप भविष्य में इस तरह के फ्रॉड का शिकार होने से बच जाएंगे. (पूरी खबर यहां पढ़ें)

10- 31 अगस्त के बाद भी अफगानिस्तान में रहेगी US सेना, बाइडन बढ़ा सकते हैं समय सीमा: रिपोर्ट

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन (Joe Biden) अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों (US Army) की वापसी के लिए निर्धारित 31 अगस्त की समय सीमा बढ़ा सकते हैं. न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह जानकारी दी है. दरअसल, तालिबान के अधिग्रहण के बाद, अफगानिस्तान से अमेरिका के सैनिकों की वापसी के लिए समय बढ़ाने के लिए बाइडन को अंतरराष्ट्रीय दबाव का सामना करना पड़ रहा है. (पूरी खबर यहां पढ़ें)