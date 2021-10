नई दिल्‍ली. डेनमार्क (Denmark) की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन (Mette Frederiksen) 3 दिवसीय भारत दौरे के लिए शनिवार तड़के दिल्ली पहुंचीं. भारत यात्रा के दौरान वह राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद (Ram Nath Kovind) और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) से मुलाकात करेंगी.

राष्‍ट्रपति भवन पहुंचीं मेटे फ्रेडरिक्सन ने कहा, हम भारत को एक करीबी भागीदार मानते हैं. मैं इस यात्रा को हमारे द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक मील के पत्थर के रूप में देखती हूं. बता दें कि मेटे फ्रेडरिक्सन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ‘हरित सामरिक गठजोड़’ के क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा करने के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विविध आयामों पर चर्चा करेंगी.

#WATCH We consider India as a close partner. I see this visit as a milestone for our bilateral relations, says Prime Minister of Denmark, Mette Frederiksen at Rashtrapati Bhavan in Delhi pic.twitter.com/RrfDBshw3B

