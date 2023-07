Viral News: पहली सैलरी हर किसी के लिए काफी खास होता है. लोग इस सैलरी को यादगार बनाने के लिए अपनों को खास उपहार देते हैं या फिर माता-पिता को पहली सैलरी देकर ख़ुशी की अनुभूति करते हैं. इसी क्रम में सोशल मीडिया पर एक ट्वीट काफी वायरल हो रहा है. एक शख्स ने अपने इंटर्नशिप से मिले पैसों से घरवालों को एक खास तोहफा दिया है. ट्वीट वायरल होने के बाद लोगों के इमोशनल कमेंट का तांता लग गया.

दरअसल, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ़ टेक्नोलॉजी (Netaji Subhas University of Technology) के एक छात्र देवेश कुमार एक वेब डेवलपर हैं. दिल्ली के एक कंपनी में इंटर्नशिप कर रहे हैं. देवेश ने यूजर आईडी @theywayshhh से एक ट्वीट किया है. पहली सैलरी से घरवालों के लिए एक AC खरीद कर भेंट किया है. इसका तस्वीर उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट किया है. खबर लिखे जाने तक इसे 10 लाख से अधिक लोगों ने देखा है जबकि 21 हजार से अधिक लोगों ने लाइक किया है. वहीं, ट्वीटर पर पोस्ट किये जाने के खूब वायरल होने लगा. लोग तारीफ करते-करते इमोशनल होने लगे. देवेश के पोस्ट पर मानों कमेंट की बाढ़ सी आ गई.

Contributed my first internship salary to buy an AC for the family ❤️ pic.twitter.com/zToVfKTxkF

— Devesh Kumar (@theywayshhh) July 24, 2023