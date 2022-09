इस जादूगर ने महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु के बारे में की थी 'भविष्यवाणी', अब ट्वीट हो रहा वायरल

नई दिल्ली. ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 96 वर्ष की आयु में गुरुवार को स्कॉटलैंड के बालमोरल में निधन हो गया, लेकिन महारानी की मृत्यु की तारीख की ‘भविष्यवाणी’ करने वाला एक ट्वीट अब वायरल हो रहा है. @orunmilavd हैंडल से एक स्व-घोषित जादूगर द्वारा 24 अगस्त, 2021 को एक ट्वीट किया गया था. ट्वीट मूल रूप से फ्रेंच में किया गया था. ट्वीट में लिखा गया था कि ‘इंग्लैंड की रानी 8 सितंबर को मरने जा रही हैं, मैं देख रहा हूं कि यह तारीख उनके ऊपर मंडरा रही है. आप इस जादू पर विश्वास नहीं करना जारी रखें, लेकिन आप देखेंगे.’

गौरतलब है कि ट्वीट में साल का जिक्र नहीं है. 9 सितंबर को महारानी की मौत के बाद अकाउंट से फिर ट्वीट किया गया. ‘हम किसी भी कार्य को प्रभावित नहीं कर सकते हैं. बस भविष्यवाणी करते हैं. कभी-कभी गलतियां हो जाती हैं. यहां मैं समय या कारण नहीं जान पा रहा था.’

जैसे ही यह ट्वीट 15,000 से अधिक लाइक्स के साथ वायरल हुआ, कई ट्विटर यूजर्स ने उन संभावित सिद्धांतों का हवाला दिया कि जादूगर ने भविष्यवाणी कैसे की होगी. एक पत्रकार ने इस पर टिप्पणी करते हुए लिखा कि ‘एक निजी खाता रखें, कई भविष्यवाणियां पोस्ट करें, जो गलत हो जाए उसे हटाएं और सही को सही दिन पर सार्वजनिक करें. कुछ ने इसे अतीत में फुटबॉल मैच के परिणामों के लिए किया है.’

That would imply to use all 365 possible dates, delete them all year after year, until the right year happens, then delete 364 and keep just the correct one. If this were to be done, then somebody would have noticed before deletions had happened.

