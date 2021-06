कश्मीर में आर्टिकल 370 बहाली वाले बयान पर फारूक अब्दुल्ला ने दिग्विजय सिंह को कहा 'शुक्रिया'

नई दिल्ली. 'कांग्रेस अगर केंद्र की सत्ता में आई तो जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 (Article 370) को फिर से बहाल करने पर विचार किया जाएगा.' कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह (Digvijay Singh) के इस बयान पर अब जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने खुशी जताई है. उन्होंने दिग्विजय सिंह का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि वो उनके इस बयान के लिए आभारी हैं.



समाच एजेंसी ANI से बातचीत करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा, 'मैं दिग्विजय सिंह जी का बहुत आभारी हूं. उन्होंने लोगों की भावनाओं को महसूस किया है. मैं इसका दिल से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सरकार इस पर फिर से गौर करेगी.' बता दें कि दिग्विजय सिंह ने आर्टिकल 370 बहाल करने की बातें एक क्लब हाउस चैट में की. यहां एक पाकिस्तानी पत्रकार भी मौजूद था.



दिग्विजय सिंह ने क्या कहा



इस क्लब हाउस चैट में पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल के जवाब में कथित रूप से दिग्विजय सिंह ने कहा 'जब उन्होंने कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया तो वहां लोकतंत्र नहीं था. वहां इंसानियत भी नहीं थी, क्योंकि सभी को जेल में बंद कर दिया गया था. कश्मीरियत वहां के सेक्युलरिज्म का हिस्सा है, क्योंकि मुस्लिम बहुल राज्य का राजा हिंदू था और दोनों साथ मिलकर काम किया करते थे. यहां तक कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया गया था. ऐसे में आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला बेहद दुखद था और कांग्रेस जब सत्ता में आएगी तो 370 हटाने के फैसले पर फिर विचार करेगी.'

