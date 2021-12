नई दिल्ली. हिंदू और हिंदुत्व के मुद्दे पर बयानबाज़ी का दौर लगातार जारी है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह (Digvijay Singh) ने दावा किया है कि हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर (Veer Savarkar) ने गौ पूजा का समर्थन नहीं किया था. राज्यसभा सदस्य सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं के एक ट्रेनिंग कार्यक्रम में कहा कि सावरकर ने अपनी एक किताब में कहा था कि गोमांस खाने में कुछ भी गलत नहीं है. उधर आरडेडी के नेता शिवानंद तिवारी ने दिग्विजय सिंह की बातों का समर्थन करते हुए कहा है कि गाय को मां कहना मनुष्य जातिका अपमान है.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, ‘उन्होंने (सावरकर ने) अपनी पुस्तक में यह भी स्पष्ट रुप से लिखा है कि हिंदू धर्म का हिंदुत्व से कोई लेना-देना नहीं है. सावरकर ने कहा है कि गाय ऐसा पशु है जो खुद के मल में लोट लेती है, वो कहां से हमारी माता हो सकती है, उसके गोमांस खाने में कोई खराबी नहीं है. ऐसा सावरकर ने कहा है’

#WATCH | Veer Savarkar in his book has written that the Hindu religion doesn’t have any relation with Hindutva. He also wrote that cow… can’t be our mother and there is no problem in eating cow beef: Congress leader Digvijaya Singh in Madhya Pradesh’s Bhopal pic.twitter.com/wYsk4YXmDJ

— ANI (@ANI) December 25, 2021