टीएमसी ने उठाई दिलीप घोष की गिरफ्तारी की मांग, ममता बनर्जी पर की थी विवादित टिप्पणी

कोलकाता.भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी पर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने नाराज़गी जताई है. पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने बुधवार को उनकी गिरफ्तारी की मांग की.

घोष ने ‘इंडिया टुडे ईस्ट कॉनक्लेव’ में एक सत्र के दौरान पिछले राज्य विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के ‘बांग्लार मेये’ (बंगाल की बेटी) अभियान और बाद में गोवा के चुनाव में तटीय राज्य से अपना संबंध बताने के संदर्भ में मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ कथित आपत्तिजनक टिप्पणियां कर दीं.

डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी ने पूर्व प्रदेश भाजपा प्रमुख की टिप्पणी पर हैरानी जताते हुए ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से घोष को गिरफ्तार कराने की मांग की और भाजपा से पूछा कि क्या पार्टी के नेता देश की एकमात्र मौजूदा महिला मुख्यमंत्री के बारे में इस तरह बात करते हैं?

OUTRAGEOUS!

PM @narendramodi, it is ABOUT TIME to get this loose tongue arrested! Is this how @BJP4India leaders talk about the only sitting woman Chief Minister of the nation?

Political mud-slinging by the likes of @DilipGhoshBJP continues to REMAIN UNCHECKED.#ShameOnBJP pic.twitter.com/X7yv7zzj3r

— Abhishek Banerjee (@abhishekaitc) July 6, 2022