18 घंटे की तलाशी के बाद मणिपुर में कार से बरामद हुए 21 करोड़ रुपये के सोने के बिस्किट

इंफाल. मणिपुर (Manipur) में राजस्व खुफिया निदेशालय के अधिकारियों ने एक बड़े अभियान में मणिपुर के इंफाल से 43 किलोग्राम से अधिक सोने के बिस्किट जब्त किये हैं. जब्त किये गए सोने के बिस्किट की कीमत 21 करोड़ रुपये से अधिक है. मिली जानकारी के अनुसार अधिकारियों ने मंगलवार को शहर में एक कार को रोका. कार में 2 लोग सफर कर रहे थे.



अधिकारियों ने कहा कि उनसे पूछताछ और गहन तलाशी के बाद कार में सोने के बिस्किट मिले. अधिकारियों ने कहा कि कार में सोने के बिस्किट खासतौर पर बनाए गए जगहों पर छिपाए गए थे. अधिकारियों को सभी 260 विदेशी निर्मित सोने के बिस्कुटों को कार से बाहर निकालने में लगभग 18 घंटे का समय लगा.



लॉकडाउन में भी जारी है तस्करी



अधिकारियों ने कहा कि पहले भी तस्करी के लिए इसी कार का इस्तेमाल किया जाता था. बता दें कोरोना के चलते लागू लॉकडाउन के बीच भी म्यांमार की सीमा से लगे मणिपुर में सोने की तस्करी बेरोकटोक जारी है. पिछले तीन महीनों में, गुवाहाटी जोनल यूनिट म्यांमार सेक्टर से 33 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का लगभग 67 किलोग्राम सोना जब्त किया गया है. इसमें से अकेले जून में अब तक 55 किलो सोना जब्त किया गया है.

