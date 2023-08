नई दिल्‍ली. भारत के चंद्रयान-3 ने चांद के दक्षिणी धुव पर उतरकर वहां की सतही संरचना की जानकारी भेजनी शुरू कर दी है. साउथ पोल पर विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान पर लगे सभी उपकरण ठीक से काम कर रहे हैं. वहां की मिट्टी और तापमान की जानकारियां इसरो को भेजी जा रही हैं. विक्रम के ChaSTE पेलोड ने तो शुरुआती डेटा भी भेज दिया है. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने यह अपडेट X (पहले ट्विटर) पर शेयर किया.

विक्रम लैंडर पर लगा ChaSTE (चंद्रमा का सतही थर्मोफिजिकल प्रयोग) ध्रुव के आसपास चंद्रमा की ऊपरी मिट्टी के तापमान को मापता है. इसकी मदद से चंद्रमा की सतह के तापमान की महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल की जा सकेंगी. ChaSTE में एक टेम्‍प्रेचर प्रोब है जो कंट्रोल्‍ड एंट्री सिस्‍टम की मदद से सतह में 10 सेमी की गहराई तक पहुंच सकता है. जांच में 10 अलग-अलग तापमान सेंसर लगे हैं. इसरो ने कहा कि चंद्रयान-3 मिशन विक्रम लैंडर पर सीएचएसटीई (चंद्रा का सतह थर्मोफिजिकल प्रयोग) पेलोड से पहला अवलोकन किया गया है.

Chandrayaan-3 Mission: First observations from the ChaSTE (Chandra’s Surface Thermophysical Experiment) payload onboard Vikram Lander: ISRO

The presented graph illustrates the temperature variations of the lunar surface/near-surface at various depths, as recorded during the… pic.twitter.com/PeOi0XQCrf

