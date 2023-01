ओह इतना गंदा! यह Video देखकर सड़क किनारे चाऊमिन खाना छोड़ देंगे आप

नई दिल्ली. हम स्ट्रीट फूड को लेकर अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुनते हैं, ‘दुकान जितनी गंदी होगी, उसके खाने का स्वाद उतना ही अच्छा होगा’. हमें आए दिन ऐसे वीडियो भी मिलते हैं, जिसमें बेहद गंदे तरीके से स्ट्रीट फूड तैयार होते दिखते है. हालांकि उसे देखकर भी लोगों का दिल इन स्ट्रीट फूड से नहीं उठता और उन दुकानों पर भीड़ कम होती नहीं दिखती.

अब ऐसा ही एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें कारखाने में नूडल्स बनाया जा रहा है. इस वीडियो को देखकर यही लगता है कि शायद अगली बार आप सड़क किनारे स्टॉल से चाऊमिन खाने से पहले दो बार जरूर सोचेंगे.

दरअसल चिराग बड़जात्या नामक ट्विटर यूजर ने एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें दिखाया गया है कि कारखानों में नूडल्स कैसे बनाया जाता है. करीब 1 मिनट के इस वीडियो क्लिप में दिखता है कि आटे को गूंदने से लेकर उसे गंदे कंटेनर में रखने तक कारखाने के कर्मचारी कितनी गंदी तरीके से नूडल्स तैयार करते हैं.

सड़क किनारे के ठेलों से नूडल्स खानों वालों की ओर इशारा करते हुए चिराग व्यंग्यात्मक लहजे में लिखते हैं, ‘आखिरी बार आपने शेजवान सॉस के साथ रोड साइड चाइनीज हक्का नूडल्स कब खाया था?’

When was the last time you had road side chinese hakka noodles with schezwan sauce? pic.twitter.com/wGYFfXO3L7

— Chirag Barjatya (@chiragbarjatyaa) January 18, 2023