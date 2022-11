VIDEO: 'ड्रग फ्री त्रिपुरा' मिशन के तहत अवैध शराब की दुकानों में तोड़फोड़, जिला प्रशासन ने की कार्रवाई

अगरतला: त्रिपुरा के अगरतला में जिला प्रशासन ने ‘ड्रग फ्री त्रिपुरा’ मिशन के तहत अवैध शराब की दुकानों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें दुकानों को नष्ट किया जा रहा है. बता दें कि सरकार भी अब ड्रग्स जब्ती में विश्वास नहीं रख रही, क्योंकि इससे अवैध शराब की दुकानें वापस खड़ी हो जाती हैं. सरकार इसे जड़ से उखाड़ना चाहती है, जो त्रिपुरा में साफ दिख भी रहा है.

समाचार एजेंसी एएनआई ने ट्वीट कर प्रशासन की कार्रवाई का वीडियो और फोटो शेयर किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि लोगों की भीड़ के बीच एक मिनी डिगर दुकानों को नष्ट कर रहा है. इसे क्षति पहुंचाने से विक्रेताओं को भारी नुकसान होगा, जिससे वो यह धंधा भी बंद करेंगे, यही सरकार का मकसद भी है.

#WATCH | Tripura: District administration in Agartala takes action against illegal liquor shops as part of ‘Drug Free Tripura’ mission (22.11) pic.twitter.com/nJbkpor0bR

— ANI (@ANI) November 23, 2022