मुंबई. भारत में इजरायली दूतावास ने द्वितीय विश्व युद्ध (World War II) में 60 लाख यहूदियों के नरसंहार को ‘तुच्छ’ बताने के लिए नितेश तिवारी की फिल्म की आलोचना करते हुए फिल्म बवाल (Bawaal) पर उठे विवाद पर प्रतिक्रिया दी है. इजरायल के दूतावास ने आज ट्वीट किया कि ‘हाल में फिल्म बवाल में होलोकॉस्ट (Holocaust) के महत्व को तुच्छ बताने से इजरायली दूतावास परेशान है.’ दूतावास ने फिल्म के एक दृश्य का जिक्र किया, जिसके एक डॉयलाग में ‘ऑशविट्ज’ (Auschwitz) का हवाला दिया गया है, जिसके कारण विवाद खड़ा हो गया है.

बवाल फिल्म में एक दृश्य शामिल है, जहां मानव लालच के बारे में बात करते समय अभिनेत्री जाह्नवी कपूर का चरित्र कहता है कि ‘हम सब कुछ हद तक हिटलर की तरह हैं, है ना.’ इजरायली दूतावास के ट्वीट में कहा गया है कि ‘फिल्म में कुछ शब्दों के उपयोग में गलत विकल्प था. हालांकि हम मानते हैं कि कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं था. हम उन सभी से आग्रह करते हैं जो होलोकॉस्ट की भयावहता के बारे में पूरी तरह से नहीं जानते हैं, इसके बारे में खुद की जानकारी को बढ़ाएं.’

The Israeli embassy is disturbed by the trivialization of the significance of the Holocaust in the recent movie ‘Bawaal’.

There was a poor choice in the utilization of some terminology in the movie, and though we assume no malice was intended, we urge everyone who may not be…

