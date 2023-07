नई दिल्ली. इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस (इस्कॉन) के एक महंत अमोघ लीला दास ने स्वामी विवेकानन्द का मजाक उड़ाते हुए पूछा है कि क्या कोई ‘दिव्य पुरुष’ मछली खा सकता है. दास के कई अन्य वीडियो की तरह यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. इस्कॉन ने वायरल वीडियो में दिए गए बयानों पर सख्त रवैया अपनाते हुए लीला दास पर एक महीने का प्रतिबंध लगा दिया है. इस्कॉन ने कहा है कि दास अब इस एक महीने के लिए गोवर्धन पहाड़ियों में प्रायश्चित के लिए जाएंगे.

अमोघ लीला दास ने वायरल वीडियो में कहा, ‘कोई भी दिव्य पुरुष किसी जानवर को मार के खाएगा? क्या वह मछली खाएगा? मछली को भी दर्द महसूस करती है. और अगर विवेकानन्द ने मछली खाई, तो सवाल यह है कि क्या कोई दिव्य व्यक्ति मछली खा सकता है? एक दिव्य मानव के हृदय में दया होती है…’

ISKCON ‘Monk’ Amogh Lila outrageously Insults two of Bengal’s biggest Hindu spiritual Monk Swami Vivekananda & Ramakrishna Parmahansa & feels everything about them is wrong . pic.twitter.com/H7j5kLRpp0

— সত্যান্বেষী (@satyanewshi) July 10, 2023