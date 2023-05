कर्नाटक जीतते ही रोने लगे DK शिवकुमार, कहा- मैं यह कैसे भूल जाऊं कि सोनिया गांधी मुझसे जेल में मिलने आई थीं

बेंगलुरु. कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डीके शिवकुमार विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित नजर आने के बाद शनिवार को भावुक हो गए और प्रदेश का नेतृत्व करने के लिए उनमें विश्वास जताने के लिए गांधी परिवार का आभार जताया. शिवकुमार कांग्रेस के प्रदर्शन के बारे में बात कर रहे थे, तो उनकी आंखों से आंसू निकल आए.

शिवकुमार ने कहा कि उन्होंने पार्टी आलाकमान को बताया था कि वह कर्नाटक में पार्टी की जीत सुनिश्चित करेंगे. उन्होंने भावुक होते हुए कहा, ‘मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को इस जीत का श्रेय देता हूं. लोगों ने हममें विश्वास जताया और नेताओं ने हमारा समर्थन किया. यह सामूहिक नेतृत्व है और हमने मिलकर काम किया.’

शिवकुमार ने कहा, ‘मैंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से कहा था कि हम कर्नाटक जीतकर देंगे. मैं भूल नहीं सकता कि जब भाजपा ने मुझे जेल में डाला था तो सोनिया गांधी मुझसे मिलने आई थीं. गांधी परिवार, कांग्रेस और पूरे देश ने यह विश्वास में मुझमें जताया था.’ उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया समेत प्रदेश के पार्टी नेताओं, विधायकों और पदाधिकारियों का आभार जताया.

#WATCH | Karnataka Congress President DK Shivakumar gets emotional on his party’s comfortable victory in state Assembly elections pic.twitter.com/ANaqVMXgFr

— ANI (@ANI) May 13, 2023