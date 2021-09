महिला अधिकारी को डॉक्टरों ने 'टू फिंगर टेस्ट' कराने के लिए कहा, राष्ट्रीय महिला आयोग ने वायु सेना प्रमुख को लिखा पत्र

नई दिल्ली: राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women) ने एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लिया. इस रिपोर्ट में कहा गया कि महिला वायु सेना अधिकारी ने अपने ऊपर हुए यौन उत्पीड़न का आरोप एक सहकर्मी पर लगाया था. इस आरोप के बाद वायु सेना के अधिकारियों ने महिला को टू फिंगर टेस्ट (Two Finger Test) कराने की सलाह दी. आयोग ने वायु सेना के डॉक्टरों की इस सलाह पर आपत्ति जताई है. महिला आयोग ने टू फिंगर टेस्ट के खिलाफ वायु सेना अधिकारी को भी पत्र लिखा है.

गौरतलब है कि टू फिंगर टेस्ट भारत में पूरी तरह से प्रतिबंधित है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने आठ साल पहले ही इस तरह के टेस्ट पर बैन लगा दिया था. महिला आयोग ने वायु सेना प्रमुख वीआर चौधरी को पत्र लिखकर इस मामले में जांच करने और आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा है.

