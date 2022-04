भारतीय मूल के कैंसर सर्जन को मिला ब्रिटेन का दूसरा सर्वोच्च सम्मान, प्रिंस चार्ल्स ने दी बधाई

हैदराबाद के डॉ. पी. रघु राम (Dr. P. Raghu Ram) को ब्रिटेन के दूसरे सबसे बड़े सम्मान ‘मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर’ (Most Excellent Order of the British Empire- OBE) हासिल हुआ. पिछले 100 सालों में ब्रिटेन साम्राज्य के इस सर्वोच्च सम्मान को हासिल करने वाले वह पहले भारतीय मूल के सबसे युवा सर्जन है. महारानी एलिजाबेथ (Queen Elizabeth) की तरफ से प्रिंस चार्ल्स, वेल्स के राजकुमार ने डॉ. पी. रघु राम को लंदन के विंडसर महल में यह सम्मान प्रदान किया.

नाइटहुड-डेमेहुड के बाद ब्रिटेन साम्राज्य का यह दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है. रिपोर्ट के मुताबिक डॉ. रघु राम स्तन संबंधी बीमारियों के लिये बनाए गये किम्स-उषालक्ष्मी केंद्र के निदेशक और ऊषा लक्ष्मी स्तन कैंसर फाउंडेशन के संस्थापक सीईओ हैं. उन्हें यह सम्मान स्तन कैंसर के उपचार में सुधार को लेकर किए गए उल्लेखनीय कार्य सर्जरी से जुड़ी शिक्षा को लेकर भारत और ब्रिटेन के रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए दिया गया.

डॉक्टर ने अपने इस सम्मान को अपने परिवार, मरीजों और किम्स को समर्पित किया. इसके साथ ही उन्होंने खुद को इस सम्मान से नवाजने के लिए महारानी को भी शुक्रिया अदा किया.

कई अवार्ड से हो चुके हैं सम्मानित

यही नहीं डॉ. रघु राम 2015 में पदमश्री और 2016 में डॉ. बी. सी. रॉय राष्ट्रीय अवार्ड हासिल करने वाले भी सबसे युवा डॉक्टर में से एक हैं. उन्होंनें दक्षिण एशिया का पहला व्यापक स्तन कैंसर से जुडे केंद्र की स्थापना की है. जिससे इस बीमारी को लेकर लोगों में जागरुकता फैल सके. यही नहीं दी असोसियेशन ऑफ ब्रेस्ट सर्जन ऑफ इंडिया के गठन में भी उनका अहम योगदान है. यह वह मंच है जहां पर स्तन सर्जरी की कला और विज्ञान को जानने वाले सर्जन एक साथ होते हैं.

भारत के उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने उनकी इस उपलब्धि पर ट्वीट कर बधाई दी है-

दिवंगत अभिनेता ओम पुरी को भी मिल चुका है सम्मान

डॉ. पी. रघु राम से पहले OBE सम्मान हासिल करने वालों में अभिनेता ओम पुरी, फुटबॉल खिलाड़ी डेविड बेकहम और उनकी पत्नी विक्टोरिया बेकहम, क्रिकेटर बेन स्टोक्स, लेखक जे. के. राउलिंग और अभिनेत्री कियारा नाइटली शामिल है.

