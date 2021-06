केंद्र ने बताया देश में कैसे लागू होगी टीकाकरण की नई नीति, जानें सभी सवालों के जवाब

नई दिल्ली. केंद्र सरकार कोरोना महामारी (Corona Pandemic) पर काबू पाने के लिए एक और नई टीकाकरण नीति लागू (Corona vaccination policy) करने जा रही है. यह नई नीति 21 जून 2021 से लागू होगी. नई नीति में 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी नागरिकों के लिए टीकों की खरीद केंद्र सरकार ही करेगी. नीति आयोग के सदस्‍य डॉक्टर वीके पॉल ने शुक्रवार को कहा कि वैक्सीनेशन में नई गाइडलाइन के हिसाब से 21 जून से काम होगा. निजी सेक्टर की भूमिका चिह्नित है. उनका रोल तय है.



वीके पॉल ने कहा कि इसलिए वैक्सीन लगवाइए, ये बेहद जरूरी है. डेटा बताता है कि वैक्सीन हजारों की जिंदगी बचा रही है. वहीं, बच्चों की एम्स और डब्ल्यूएचओ की सर्वे पर ये पाया गया कि सीरो पॉजिटिविटी बड़ों जितनी बच्चों में भी रही है. उन्होंने कहा कि तैयारी के तौर पर कमी नहीं होगी.



#WATCH | Dr VK Paul, Member-Health, Niti Aayog speaks on the new COVID vaccination policy which will be effective from June 21 pic.twitter.com/SZ3R1lTs1x