नयी दिल्ली. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO ) और भारतीय सेना ने मंगलवार को महाराष्ट्र (Maharashtra) के अहमदनगर में केके रेंज में स्वदेश निर्मित टैंक विध्वंसक मिसाइल का सफल परीक्षण किया. यह जानकारी रक्षा मंत्रालय ने दी. मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि अर्जुन युद्धक टैंक से टैंक विध्वंसक निर्देशित मिसाइल (एटीजीएम) का सफल परीक्षण किया गया. इस सफलता के पीछे कई महीनों की मेहनत शामिल है. सेना और डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने इस परीक्षण के लिए बहुत मेहनत की थी.

इसमें कहा गया, ‘परीक्षण में, एटीजीएम ने बेहद सटीकता के साथ लक्ष्य पर प्रहार किया और उसे ध्वस्त कर दिया. टेलीमेट्री सिस्टम ने मिसाइल के संतोषजनक उड़ान प्रदर्शन को रिकॉर्ड किया.’ स्वदेशी रूप से विकसित लेजर गाइडेड एटीजीएम का सफल परीक्षण बड़ी उपलब्धि है. इसको लेकर कई महीनों से वैज्ञानिक शोध कर रहे थे, वहीं सेना उन्‍हें मदद कर रही थी.

#DRDOUpdates | Indigenously developed Laser Guided ATGM was successfully tested today from MBT Arjun. Missile hit the bull’s eye with textbook precision. Trial has established the ATGMs capability to engage targets from min to max ranges. @DefenceMinIndia @SpokespersonMoD pic.twitter.com/bwZ25vyfMI

