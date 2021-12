कंट्रोलड एरियल डिलीवरी सिस्टम (CADS-500) का हवाई प्रदर्शन, 500 किलो विस्फोटक ले जाने में सक्षम

नई दिल्ली. भारतीय सैन्य क्षमता में बढ़ोतरी के लिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (Defence Research and Development Organization) लगातार नई तकनीकों पर काम कर रहा है. इसी कड़ी में डीआरडीओ ने 500 किलोग्राम की क्षमता वाले कंट्रोलड एरियल डिलीवरी सिस्टम (CADS-500) का प्रदर्शन किया. रक्षा मंत्रालय (Defence Ministry) ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि डीआरडीओ की आर एंड डी लैब ने फ्लाइट के जरिए कंट्रोलड एरियल डिलीवरी सिस्टम का प्रदर्शन किया.

इस सिस्टम को आगरा स्थित, एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेबलिशमेंट ने विकसित किया है. इस सिस्टम को आगरा में एएन32 एयरक्राफ्ट के जरिए पैरा ड्रॉप किया गया और फिर स्वचलित मोड से पूर्व निर्धारित स्थान पर उतारा गया. इस दौरान भारतीय सेना (Indian Army) और वायुसेना (IAF) के के 11 पैराट्रूपर्स ने CADS-500 का पीछा किया और मालपुरा में ड्रॉप जोन पर 5 हजार मीटर की ऊंचाई से इसे नीचे उतारा गया.

Controlled Aerial Delivery System of 500 kg (CADS-500) lands precisely during demonstration trials by #ADRDE, DRDO. #AmritMahotsav #AtmaNirbharBharat https://t.co/Se51Kcp4ug pic.twitter.com/Vr8xBDkRQ5

— DRDO (@DRDO_India) December 19, 2021