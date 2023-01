फल के कार्टन के भीतर था कुछ ऐसा, देखते ही एयरपोर्ट पर कस्टम अफसरों के उड़ गए होश, करोड़ों का है मामला

मुंबई. देश की आर्थिक राजधानी मुंबई (Mumbai) से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां मुंबई एयरपोर्ट कस्टम्स विभाग (Mumbai Airport Customs) ने छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport) पर एक यात्री से करोड़ों के विदेशी नोट (Foreign Currency बरामद किये हैं. हैरान करने वाली बात यह है कि यह विदेशी नोट फलों के दो कार्टन के अंदर छुपाये गये थे. जब्त विदेशी नोटों की कीमत 1.5 करोड़ रुपये आंकी गई है.

न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार विदेशी नोट दुबई जाने वाले एक यात्री से बरामद किये गये हैं. दुबई जाने वाले यात्री ने इन नोटों को फलों के दो कार्टन की दीवारों के अंदर छुपाकर रखा था. आरोपी को रविवार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. कस्टम्स विभाग के अनुसार आरोपी की पहचान कर्नाटक के कारवार निवासी खतीब रहीम के रूप में हुई है जो दुबई जा रहा था.

Mumbai Airport Customs seized foreign currency of a total value of Rs 1.5 cr from a Dubai-bound passenger. The currency notes were concealed inside the walls of two fruit cartons. Passenger arrested & remanded to judicial custody pic.twitter.com/0kvp7Fjzl1

