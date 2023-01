नए साल की पूर्व संध्या पर खूब हुई कंडोम की सेल तो ड्यूरेक्स इंडिया ने Swiggy को ऐसे दिया धन्यवाद, मजेदार हैं जवाब

नई दिल्ली: देश में नए साल 2023 का जश्न लोगों ने अपने-अपने तरीके से मनाया. 31 दिसंबर की शाम से ही लोग नए साल को सेलिब्रेट करने में डूब गए. लोगों ने न केवल बिरयानी, बल्कि कंडोम भी खूब ऑर्डर किए. ऑनलाइन फूड डिलीवर करने वाली कंपनी Swiggy ने जब नए साल की पूर्व संध्या पर ड्यूरेक्स कंडोम की डिलीवरी का डेटा बताया और कहा कि नए साल की पूर्व संध्या पर ड्यूरेक्स कंडोम की मांग काफी हो रही है. इसके बाद ड्यूरेक्स इंडिया (Durex India) ने भी स्विगी इंस्टामार्ट का धन्यवाद किया और कहा कि ‘उम्मीद है कि उनका नया साल धमाकेदार रहा.’

Swiggy के ट्वीट पर जवाब देते हुए ड्यूरेक्स ने लोगों तक कंडोम पहुंचाने के लिए स्विगी का शुक्रिया अदा किया. वहीं मजाकिया अंदाज में कहा कम से कम 2757 का नया साल धमाकेदार रहा. इतना ही नहीं, इसने आगे कहा कि उम्मीद है कि इतने लोगों ने अगले दिन सुबह एक साथ कॉफी का ऑर्डर दिया होगा. दरअसल, स्विगी ने ट्वीट कर बताया था कि 31 दिसंबर को ड्यूरेक्स कंडोम के 2757 पैकेट डिलीवर कर दिए गए हैं.

2757 packets of @DurexIndia condoms delivered by @SwiggyInstamart so far. please order 4212 more to make it 6969, so we can all say “nice”

— Swiggy (@Swiggy) December 31, 2022