Dussehra Special: देशभर में धूमधाम से हुआ रावण का दहन, कुछ यूं मना 'बुराई पर अच्छाई की जीत' का पर्व

नई दिल्ली: देशभर में विजयादशमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया. इस मौके पर देशभर में लोग ‘बुराई पर अच्छाई की जीत’ के प्रतीक रूप में ‘रावण दहन’ करते हैं. रावण के पुतले के साथ अपनी बुराइयों को जलाते हैं और उससे होने वाले प्रकाश के रूप में अपने जीवन में अच्छाई को उतारते हैं. देश के विभिन्न जगहों पर आज धूमधाम से रावण के पुतले का दहन किया गया. जहां दिल्ली के रामलीला मैदान में रावण दहन के दौरान उपराष्ट्रपति, दिल्ली के उपराज्यपाल सहित पूर्व-राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मौजूद रहे, वहीं पटना के गांधी मैदान में सीएम नीतीश कुमार ने रावण दहन किया. लद्दाख के पोलो मैदान में रावण का दहन हुआ तो उत्तराखंड में परेड ग्राउंड में रावण का दहन हुआ. पंजाब के दरेसी मैदान में लंकाधिपति का दहन हुआ. वहीं दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक में भी रावण दहन हुआ. मैसूर दशहरा में मुख्यमंत्री बोम्मई भाग लेकर लोगों का उत्साहवर्द्धन किया. देखें देश के विभिन्न भागों में रावण के पुतले दहन का कुछ झांकी

1.दिल्ली:

#WATCH | Delhi: Vice President Jagdeep Dhankar along with Delhi LG Vinai Kumar Saxena & former President Ram Nath Kovind attend Dussehra celebrations at Ram Leela ground pic.twitter.com/mGjlPwNwlh — ANI (@ANI) October 5, 2022

2.बिहार:

#WATCH | Bihar: ‘Ravan Dahan’ being performed at Gandhi Maidan in Patna, on the occasion of #Dussehra pic.twitter.com/JlIHHD1ndr — ANI (@ANI) October 5, 2022

3.लद्दाख

4.उत्तराखंड:

#WATCH | Uttarakhand: ‘Ravan Dahan’ being performed at Parade Ground in Dehradun, on the occasion of #Dussehra pic.twitter.com/EDJaX7dM6T — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) October 5, 2022



5.पंजाब:



6.कर्नाटक:

#WATCH | Karnataka CM Basavaraj Bommai takes part in #MysuruDasara celebrations in Mysuru pic.twitter.com/aeg5qRYHUy — ANI (@ANI) October 5, 2022

छीटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो देश भर में रावण दहन बड़े धूमधाम से मनाया गया. हरियाणा के यमुना नगर में जलता हुआ रावण का पुतला भीड़ पर गिर जाने से भगदड़ मच गया. हालांकि की किसी के मरने की खबर नहीं है बस कुछ लोग जख्मी हुए है. वहीं उत्तर भारत के कुछ शहरों जैसे लखनऊ, रांची जैसे कुछ भागों में रावण दहन में बारिश विलेन बन कर आ गई.

