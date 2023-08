कोलकाता: पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के दत्तपुकुर शहर में रविवार को एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए. पुलिस ने कहा कि विस्फोट स्थल पर बचाव अभियान चल रहा है. एक अधिकारी ने बताया कि विस्फोट सुबह करीब 10 बजे हुआ जब कोलकाता से लगभग 30 किलोमीटर उत्तर में दत्तपुकुर पुलिस थाना क्षेत्र में नीलगंज के मोशपोल में कई लोग कारखाने में काम कर रहे थे. फायर स्टेशन अधिकारी आशीष घोष ने कहा, ‘अब तक पांच शव बरामद किए गए हैं. हादसे में घायल हुए लोगों को इलाज के लिए नजदीकी बारासात अस्पताल में भर्ती कराया गया है.’

बताया जा रहा है कि उच्च तीव्रता वाले विस्फोट में आसपास के घर भी क्षतिग्रस्त हो गए। धमाके की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया. पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने घटना पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए न्यूज एजेंसी एनआई से कहा, ‘सिर्फ इस फैक्ट्री में ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य में ऐसा माहौल है. मुख्यमंत्री (ममता बनर्जी) ने कहा था कि इन अवैध कारखानों को बंद कर दिया जाएगा, लेकिन वह चोरों को बचाने में व्यस्त हैं…उनका काम राज्य में इमामों के साथ बैठकें करना और सांप्रदायिक कार्ड खेलना है.’

Another day another explosion in WB.

This time it’s in Duttapukur; North 24 Parganas.

The dead bodies are still being counted, most probably would surpass 10.

After the explosion in a bomb-making unit operated by TMC’s Bhanu Bag at Khadikul village; Egra; Purba Medinipur, on May… pic.twitter.com/afP21PuBmx

