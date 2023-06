भोपाल. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए वंशवाद की राजनीति को लेकर कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा. पीएम मोदी ने बीजेपी के ‘मेरा बूथ-सबसे मजबूत’ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वंशवाद की राजनीति के बारे में विस्तार से बात की और बताया कि यह कैसे युवाओं को नुकसान पहुंचाता है.

पीएम मोदी ने यहां कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी), समाजवादी पार्टी (सपा), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी), तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) आदि विपक्षी दलों के परिवार के नाम लेते हुए कहा कि अगर आप (वोटर्स) अपने बेटे, बेटियों और पोते-पोतियों का कल्याण चाहते हैं तो बीजेपी को वोट दें किसी परिवारवाद वाली पार्टी को नहीं.

परिवारवाद पर कांग्रेस, सपा, आरजेडी सबको घेरा

पीएम मोदी ने कहा, ‘यदि आप गांधी परिवार के बेटे-बेटियों का कल्याण चाहते हैं तो कांग्रेस को वोट दें. यदि आप यादव परिवार के बेटे-बेटियों का कल्याण चाहते हैं तो सपा को वोट दें. अगर आप लालू परिवार के बेटे-बेटियों का कल्याण चाहते हैं तो राजद को वोट दें. अगर आप शरद पवार परिवार के बेटे-बेटियों का कल्याण चाहते हैं तो एनसीपी को वोट दें. अगर आप अब्दुल्ला परिवार के बेटे-बेटियों का कल्याण चाहते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दें. अगर आप करुणानिधि परिवार के बेटे-बेटियों का कल्याण चाहते हैं तो डीएमके को वोट दें. यदि आप केसीआर परिवार के बेटे-बेटियों का कल्याण चाहते हैं तो बीआरएस को वोट दें. लेकिन अगर आप अपने बेटे, अपनी बेटी और अपने परिवार का कल्याण चाहते हैं तो बीजेपी को वोट दें.’

PM @narendramodi at his best today !!

Strong attack on Dynasty politics.

Rahul-Priyanka, Akhilesh, Tejaswi, Stalin, KTR, Omar Abdullah, Supriya Sule – सब पे गाज गिरी 👏👌#MeraBoothSabseMazboot pic.twitter.com/ZTDQmP6hOL

— Modi Bharosa (@ModiBharosa) June 27, 2023