नई दिल्‍ली: जम्मू-कश्मीर के डोडा में मंगलवार को रिक्टर पैमाने पर 5.4 तीव्रता का भूकंप (Earthquake Today) आया. इस भूकंप का एप‍ी सेंटर क‍िश्‍तवाड़ से 20 क‍िलोमीटर दक्ष‍िण पूर्व बताया गया है. लेक‍िन इसके झटके श्रीनगर और पंजाब के कुछ शहरों में भी महसूस किए गए हैं. इतना ही नहीं द‍िल्‍ली-एनसीआर के शहरों में इसके झटकों ने लोगों को ह‍िलाकर रख द‍िया. लोग घरों, ऑफ‍िस और स्‍कूलों से बच्‍चे बाहर आ गए. घरों से न‍िकलकर लोग अपने ब‍िल्‍ड‍िंग के बाहर आकर खुले में खड़े हो गए. भूकंप का जहां एप‍ी सेंटर रहा वहां बच्‍चे काफी सहम गए.

भूकंप आने के बाद लोग सोशल मीड‍िया पर काफी एक्‍ट‍िव नजर आए और भूकंप से पैदा हुई दहशत और डर को अपने तरीके से शेयर करते हुए द‍िखे. कुछ लोगों ने ट्विटर पर वीड‍ियो शेयर करते हुए चीजों को ह‍िलने डुलने के साथ-साथ कुछ आई दरारों के फोटो-व‍ीड‍ियोज शेयर क‍िए.

Earthquake Today: हिमाचल में भकूंप के झटके, 5.4 रिक्टर स्केल पर डोली धरती, कांगड़ा में घर में आईं दरारें

श्रीनगर के एक स्थानीय निवासी का कहना है क‍ि जम्मू-कश्मीर के डोडा में आज दोपहर 1:33 बजे भूकंप आने से स्कूली बच्चे काफी डर गए थे. दुकानों में मौजूद लोग बाहर निकल आए. यह डरावना था. यह पिछले हफ्ते आए झटकों से ज्यादा तेज था… गाड़ी में सफर करने वाले लोग भी बाहर आ गए. हर माह जलजला आ रहा है. ग्‍लोबल वार्म‍िंग हो रही है. यह भी बार-बार जलजला आने की एक बड़ी वजह मानी जा सकती है

