नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में 24 घंटे के भीतर हल्की तीव्रता वाले 5 भूकंप आए, जिनमें 4.5 की तीव्रता सबसे अधिक थी. जम्मू-कश्मीर में शनिवार दोपहर 2.03 बजे 3.0 तीव्रता का भूकंप आने के बाद पहला झटका महसूस किया गया. कटरा में रविवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए. रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.1 रही. भूकंप आज तड़के करीब 3:50 बजे आया. भूकंप का केंद्र कटरा के 11 किमी की गहराई पर बताया जा रहा है. इससे पहले लद्दाख के लेह में भूकंप के झटके महसूस किए गए.

न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार पूर्वोत्तर लेह में आए इस भूकंप का रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.1 रही. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS) के मुताबिक भूकंप रात 2 बजकर 16 मिनट पर आया. प्राप्त जानकारी के अनुसार इस भूकंप से किसी तरह के जान-माल के नुकसान की खबर अभी तक सामने नहीं आई है. बता दें कि इससे पहले शनिवार शाम को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भूकंप के झटके महसूस किए गए. मौसम विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि दोपहर 2.03 बजे आए 3.0 तीव्रता के भूकंप का केंद्र जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ पहाड़ी रामबन जिला था.

Earthquake of Magnitude:4.1, Occurred on 18-06-2023, 03:50:29 IST, Lat: 32.96 & Long: 75.79, Depth: 11 Km ,Location: 80km E of Katra, Jammu and Kashmir, India https://t.co/5k0EwqqWWq@ndmaindia @Indiametdept @Dr_Mishra1966 @KirenRijiju pic.twitter.com/rCEBK7VPKq

