आइजोल: मिजोरम (Mizoram) के नगोपा (Ngopa) में आज सुबह अचानक भूकंप आया है. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार, रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.6 दर्ज की गई है. एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, भूकंप रात करीब 1.08 बजे आया. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक, भूकंप 80 किलोमीटर की गहराई पर आया है. राष्ट्रीय केंद्र सीस्मोलॉजी ने ट्वीट कर यह जानकारी दी.

फिलहाल, भूकंप से किसी के हताहत होने या नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (एनसीएस) के अनुसार, इससे पहले सोमवार को जम्मू-कश्मीर के कटरा में 3.8 तीव्रता का भूकंप आया था. भूकंप 5 किलोमीटर की गहराई पर दर्ज किया गया.

