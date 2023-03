Earthquake in Jammu Kashmir: चैत्र नवरात्रि से पहले कटरा मां वैष्णो देवी में आया तेज भूकंप, होटल से बाहर भागे लोग

नई दिल्ली. जम्मू कश्मीर में मंगलवार रात 10 बजकर 20 मिनट पर भूकंप के झटके महसूस किए गए. भूकंप के झटके इतने तेज थे की लोग घबरा गए और घरों से बाहर निकल गए. प्रदेश में जम्मू, राजोरी, पुंछ, कठुआ, श्रीनगर जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.6 मापी गई. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान का फायजाबाद इलाका रहा. इतना ही नहीं चैत्र नवरात्र से पहले कटरा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए. मां वैष्णो देवी के दर्शन करने गए श्रद्धालु भूकंप के तेज झटकों से सहम गए. एएनआई से चर्चा करते हुए जम्मू के कटरा के एक गेस्ट हाउस के मालिक ने बताया कि भूकंप के तेज झटकों को बाद लोग डर गए और होटल से निकलकर बाहर आ गए.

गेस्ट हाउस के मालिक शुभम ने कहा, ‘कटरा में भूकंप के काफी तेज झटके महसूस किए गए हैं. जितने भी श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आए थे, सभी घबरा गए और अपने होटल से बाहल निकल आए. लोग काफी ज्यादा डरे हुए थे. छोटे बच्चों और बुजुर्ग के साथ लोग होटल से बाहर निकल आए थे. राहत की बात ये रही कि जान-माल का कोई नुकसान नहीं हुआ. अब धीरे-धीरे स्थिति सामान्य हो रही है. लोग वापस अपने होटलों की ओर जा रहे हैं. हालांकि कहीं न कहीं लोगों के दिल में अभी भी डर नजर आ रहा है.’

#WATCH | Katra, J&K: Shubham, a guest house owner says, “Very strong tremors of earthquake were felt and all the devotees rushed out. With Maa Vaishno Devi’s blessings, there was no loss of lives and they are returning to their hotels.” https://t.co/EPo3thLz8a pic.twitter.com/f4R2uNMn85

— ANI (@ANI) March 21, 2023