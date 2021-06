पूर्वोत्तर भारत में लगे भूकंप के तेज झटके, असम-मणिपुर और मेघालय की हिली जमीन

नई दिल्‍ली. कुछ दिन पहले ही राजधानी दिल्‍ली में महसूस किए गए भूकंप (Earthquake) के झटकों के बाद आज भूकंप ने पूर्वोत्तर के कई हिस्‍सों को हिला दिया.असम (Assam) के सोनितपुर, मणिपुर (Manipur) के चंदेल और मेघालय(Meghalaya) के पश्चिम खासी हिल्स में सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक पूर्वोत्‍तर में इन क्षेत्रों में आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल में 4.1, 3.0 और 2.6 मापी गई है. भूकंप से अभी तक किसी के जानमाल के नुकसान की जानकारी नहीं मिली है.



जानकारी के मुताबिक शुक्रवार की सुबह पूर्वोत्‍तर भारत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. जिस समय भूकंप आया उस वक्‍त लोग सो रहे थे. सुबह के समय आए भूकंप से लोगों में दहशत का माहौल है. तेज भूकंप के कारण घरों के दरवाजे और खिड़कियां हिलने लगी. दशहत के मारे लोग अपने घरों से बाहर निकल आए. हालांकि अभी तक भूकंप के कारण किसी के जानमाल के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है.



