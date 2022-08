कैंडी खाकर आप भी कमा सकते हैं सालाना 61 लाख रुपये, इस कंपनी ने निकाली चीफ कैंडी ऑफिसर की वेकेंसी

नई दिल्ली. अगर आप भी कैंडी खाने के शौकीन हैं तो आपके लिए एक अच्छा मौका है. दरअसल, कनाडा की एक ऑनलाइन कंपनी कैंडी फनहाउस (Candy Funhouse) ने कैंडी खाने के लिए लाखों रुपए की सैलरी वाली जॉब ऑफर कर रही है. कंपनी ने इसके लिए बकायदा विज्ञापन भी निकाला है.

आपको सोफे पर बैठकर आराम से 3500 से ज्यादा कैंडी खाना है, इसके लिए कंपनी आपको मोटी सैलरी देगी. यह कंपनी अपने यहां ऐसे कर्मचारी रखना चाहती है, जिन्हें कैंडीज खाना पसंद हो और वे कैंडी के स्वाद को बेहतर तरीके से बता सकें.

Hiring: CHIEF CANDY OFFICER! 🍭 Are you passionate about CANDY, POP CULTURE and FUN? Get paid 6 figures to lead our Candyologists. Job is open to ages 5+, you can even apply on behalf of your kid! #DreamJob #hiring #careers #candy pic.twitter.com/p9mmlPg5R6

— Candy Funhouse (@candyfunhouseca) July 19, 2022