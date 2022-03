सिख संगठन की जलवायु परिवर्तन के खिलाफ मुहिम, दुनियाभर में 400 वन क्षेत्र विकसित करने का कर रहे हैं काम

वाशिंगटन: आज जितनी तेजी से जलवायु परिवर्तन (Climate Change) हो रहा है उसके लिए मानव-क्रियाएं सर्वोपरि दोषी हैं. वनों की बेताहाशा कटाई, घरेलू कामों, कारखानों और परिचालन के लिए मानव तेल, गैस और कोयले का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है. दुनियाभर में जलवायु परिवर्त को पर अंकुश लगाने के लिए छोटे और बड़े स्तर पर काम हो रहा है. कई संगठन भी इस बड़े काम में अपना अहम योगदान दे रहे हैं. अमेरिका स्थित इकोसिख (EcoSikh) नामक संगठन भी जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत सहित दुनिया के अन्य हिस्सों में वनक्षेत्र विकसित करने का काम कर रही है.

सिख पर्यावरण दिवस (Sikh Environmental Day-SED) के मौके पर इकोसिख ने दुनिया के अलग-अलग क्षेत्रों में 400 वनक्षेत्र विकसित करने का ऐलान किया है. संगठन के मुताबिक, इस क्रम में उनकी तरफ से आयरलैंड में 1150 पेड और ब्रिटने के डर्वीशायर में 500 पड़े लगाने का काम किया गया है. साथ ही कनाडा के सरे क्षेत्र में 250 पेड़ों वाला एक वन क्षेत्र विकसित किया गया है.

कैसे हुई इकोसिख संगठन की शुरुआत

इकोसिख द्वारा विकसित वन्य क्षेत्रों को ‘गुरु नानक पवित्र वन’ कहा जाता है. इस अभियान का नाम सिख धर्म के संस्थापक के नाम पर रखा गया है. इसकी शुरुआत साल 2019 में हुई थी, जब सिखों ने गुरु नानक देव जी की 550वां प्रकाश पर्व मनाया था. संगठन का कहना है कि वाशिंगटन डीसी से बाहर वन क्षेत्र लगाने में स्थानीय सरकारों और गुरुद्वारों की मदद ली जाती है.

इकोसिख (यूएसए) के संस्थापक और वैश्विक अध्यक्ष रजवंत सिंह का कहना है, ‘‘पवित्र वन परियोजना एक समुदाय आधारित पहल बन गई है और दुनिया भर में सैकड़ों लोग इस अभियान में शामिल हो गए हैं. यह जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए एक ठोस कदम है और अच्छी बत यह है कि लगाए गए सभी पेड़ जीवित हैं.’’

Gurdwara Shri Guru Singh Sabha, Sabzi Mandi with Municipal Corporation Gurugram organized an environmental awareness rally on March 14 in which people rode on bicycles & on foot for 3 KMS to promote Green solutions. Sangat planted more than 3k trees to maintain that green belt. pic.twitter.com/yNnS8E8gwV

