पीएनबी घोटाले में ED ने दर्ज की सप्लीमेंट्री चार्जशीट, मेहुल चोकसी की पत्नी प्रीति को भी बनाया आरोपी

मुंबई: पंजाब नेशनल बैंक घोटाले (PNB Scam) के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी, उसकी पत्नी प्रीति और अन्य के खिलाफ नया आरोपपत्र दाखिल किया है. प्रीति के खिलाफ ईडी की यह पहली अभियोजन शिकायत है. न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक

ईडी ने उस पर अपराध में अपने पति की मदद करने का आरोप लगाया गया है. प्रिवेंशन आफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत ईडी ने मुंबई की विशेष अदालत में यह आरोपपत्र मार्च में प्रस्तुत किया था, लेकिन अदालत ने सोमवार को इसका संज्ञान लिया.

ईडी ने अपने इस आरोपपत्र में मेहुल चौकसी की पत्नी प्रीति चोकसी को 13 हजार करोड़ रुपये से अधिक के पीएनबी बैंक घोटाले का लाभार्थी बताया है और दावा किया है कि वह भी 2017 से फरार है और अपने पति के साथ दूसरे देश में छिपी हुई है. चोकसी दंपती के अलावा जांच एजेंसी ने उनकी 3 कंपनियों- गीतांजलि जेम्स लिमिटेड, गिलि इंडिया लिमिटेड, नक्षत्र ब्रैंड लिमिटेड और मुंबई में पीएनबी की ब्रांडी हाउस शाखा के सेवानिवृत्त उप-प्रबंधक गोकुलनाथ शेट्टी को नामित किया है. बता दें कि नीरव मोदी इस केस का मुख्य आरोपी है.

Mumbai | Enforcement Directorate has filed a supplementary PMLA complaint in PNB scam case. ED has named Preeti Choksi, wife of Mehul Choksi, as a beneficiary of the scam and has claimed that she is also an absconder and is in hiding with her husband since 2017.

