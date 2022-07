सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछः दिल्ली पुलिस पर यूथ कांग्रेस अध्यक्ष से बदसलूकी का आरोप, देखें वीडियो

नई दिल्ली. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से आज भी प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ हुई. इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजधानी दिल्ली में जगह-जगह भारी विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. इस बीच यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी का एक वीडियो सामने आया जो काफी वायरल हो गया. इस वीडियो में देखा जा रहा है कि पुलिसकर्मी श्रीनिवास का बाल खिंचकर उन्हें गाड़ी में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं. श्रीनिवास गाड़ी में बैठने के लिए तैयार नहीं हैं और वे पुलिस पर चिल्ला रहे हैं. वह सोनिया गांधी के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे, तभी पुलिस वहां आई और उन्हें हिरासत में लेने के लिए जबर्दस्ती की. कांग्रेस ने पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लगाया है.

करीब 50 सांसद हिरासत में

नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से पूछताछ के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को आज दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया. राहुल गांधी कांग्रेस प्रमुख से पूछताछ के खिलाफ अन्य नेताओं के साथ राष्ट्रपति भवन जा रहे थे, तभी विजय चौक के पास दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया. दिल्ली पुलिस के डीसीपी ने कहा, राहुल गांधी के साथ करीब 50 सांसदों को संसद भवन के उत्तरी फब्बारे के सामने हिरासत में लिया गया. उन्हें किंग्सवे कैंप में हिरासत में रखा गया. इससे पहले 21 जुलाई को सोनिया गांधी से पूछताछ हुई थी. उस समय भी कांग्रेस पार्टी ने अपनी ताकत दिखाने के लिए भारी विरोध प्रदर्शन किया था.

#WATCH | Delhi Police personnel seen pulling the hair of National President of Indian Youth Congress, Srinivas BV, and manhandling him earlier during the party’s protest.

(Source: Congress) pic.twitter.com/ODyN1YjERG

— ANI (@ANI) July 26, 2022