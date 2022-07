स्कूल भर्ती घोटाला: पार्थ चटर्जी के बाद ममता के एक और विधायक ED जांच के दायरे में, एजेंसी ने भेजा समन

कोलकाता. पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले (Teacher Recruitment Scam) की जांच में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) सरकार के विधायक और मंत्री बुरी तरह फंसते जा रहे हैं. प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में अभी पूर्व शिक्षा मंत्री और वर्तमान उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता चटर्जी को हिरासत में लिया है. इस बीच ईडी ने ममता के एक और विधायक को समन भेजा है. प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य (Manik Bhattacharya) को तलब किया है. बता दें कि माणिक पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं.

सूत्रों ने बताया कि पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व प्रमुख और नादिया जिले से विधायक भट्टाचार्य को बुधवार दोपहर 12 बजे सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित ईडी के दफ्तर में उसके अधिकारियों के सामने पेश होने के लिए कहा गया है. ईडी ने जिस दिन पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के घर पर छापेमारी की थी उस दिन ईडी के अधिकारियों ने माणिक भट्टाचार्य के कार्यालय की भी तलाशी ली थी. यह तलाशी करीब 8 घंटे तक चली थी.

अधिकारियों की मानें तो माणिक भट्टाचार्य के कार्यालय से कई सीडी मिली हैं जिनमें महत्वपूर्ण जानकारियां हैं. माना जा रहा है कि ईडी ने इन्ही के संबंध में टीएमसी विधायक को तलब किया है.

TMC MLA Manik Bhattacharya has been summoned by ED after the arrest of the West Bengal Minister and former Education Minister of the state, Partha Chatterjee & his close aide Arpita Mukherjee. He has been to join the ED Kolkata office tomorrow.

