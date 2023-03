हाइलाइट्स यूसुफ अली मूल रूप से केरल के नाट्टिका के रहने वाले भारतीय कारोबारी यूएई में मल्टी चेन स्थापित करने के लिए जाना जाता है लुलु मॉल्स को विदेश से आए फंड का प्रयोग बाढ़ में अपना घर खो चुके गरीब लोगों के ल‍िए करना था

नई दिल्‍ली. केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन न‍िदेशालय (Directorate of Enforcement) ने अब संयुक्‍त अरब अमीरात (UAE) के बड़े कारोबारी और लुलु ग्रुप (LuLu group of Malls Owner) के प्रबंध निदेशक एम. ए. यूसुफ अली (M.A. Yusuff Ali) पर कड़ा श‍िकंजा कसने की तैयारी कर ली है. ईडी ने लुलु ग्रुप के ख‍िलाफ भ्रष्टाचार और मनी लॉन्‍ड्रिंग (Money Laundering) से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए समन भेजा है. हालांक‍ि जांच एजेंसी के सूत्र बताते हैं क‍ि इससे पहले भी कारोबारी से पूछताछ के लिए एक मार्च को समन भेजा गया था. लेकिन उस वक्त यूसुफ अली आबू धाबी (Abu Dhabi) में थे इसलिए वो पूछताछ की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सके थे. इसलिए जांच एजेंसी की ओर से दूसरा समन भेजा गया.

ईडी सूत्रों के मुताबिक लाइफ मिशन घोटाला (Life Mission Scam) मामले में उनसे पूछताछ की जाएगी. इसलिए 16 मार्च को उन्हें ईडी द्वारा पूछताछ के लिए समन (Summons to Yusuff Ali) देकर बुलाया गया है. पूछताछ की ये प्रक्रिया केरल के कोच्चि स्थित ईडी दफ्तर (ED asked him to appear at the kochi office) में होगी.

एम. ए. यूसुफ अली मूल रूप से केरल के नाट्टिका (Nattika) के रहने वाले भारतीय कारोबारी हैं. लेकिन पिछले कई सालों के दौरान दुबई सहित कई अन्य देशों में बहुत बड़ा कारोबारी साम्राज्य स्थापित कर लिया है. पिछले 30 सालों के दौरान देश-विदेश में यूसुफ अली और उनकी कंपनी लुलु मॉल्स (Lulu Malls) को यूएई में मल्टी चेन (Multi Chain of Malls in UAE ) स्थापित करने के लिए जाना जाता है.

लुलु ग्रुप के प्रमुख पर लगे हैं ये गंभीर आरोप

केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के सूत्रों की अगर माने तो लुलु ग्रुप (Emke LuLu group) के प्रबंध निदेशक एम. ए. यूसुफ अली (Yusuff Ali) पर लाइफ मिशन स्कीम के माध्यम से अवैध तौर पर करीब 300 करोड़ रुपये विदेश भेजने (Illegal money routing and Money laundering) का आरोप लगा है. दरअसल, मामला उस वक्त का है जब साल 2018 में केरल में बाढ़ आई थी. उस वक्त केरल के निवासियों की मदद के लिए विदेश से काफी पैसा आया था.

विदेश से आए फंड का प्रयोग बाढ़ की वजह से अपना घर खो चुके गरीब लोगों को उनके घर सहित अन्य जीवन यापन के लिए अन्य व्यवस्था करना भी था. लेकिन उसी की आड़ में कई लोगों द्वारा करोड़ों रुपये के फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया था. लोगों के लिए मिले लाइफ मिशन फंड के साथ हेराफेरी की गई थी.

CBI ने 30 स‍ितंबर, 2020 में दर्ज की थी एफआईआर

लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई द्वारा 30 सितंबर 2020 को एक एफआईआर दर्ज की गई थी. बाद में उसी मामले को आधार बनाते हुए प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा उस केस को टेकओवर कर लिया गया था. जिसके बाद इस मामले में अब तक कई लोगों के बयान दर्ज करने के बाद एम .ए. यूसुफ अली और उनकी कंपनी की भूमिका को देखते हुए पूछताछ के लिए समन भेजा गया है.

ईडी के सूत्रों की माने तो इस मामले में जांच का दायरा काफी आगे बढ़ने वाला है. यहां तक की देश में एक बहुत ही चर्चित और पावरफुल अधिकारी के पुत्र से भी इस मामले में पूछताछ की जा सकती है. हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले में कई अन्य लोगों से भी पूछताछ की जाएगी.

केरल सोना तस्करी मामले की जांच के समय सामने आया लाइफ मिशन घोटाला

ईडी के अधिकारि‍क सूत्र बताते हैं क‍ि साल 2020 के जून महीने में केरल गोल्ड स्मगलिंग (Gold Smuggling and Misusing diplomatic baggage case) मामले की जानकारी जांच एजेंसियों को मिली थी. उसके बाद इस मामले में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के वाणिज्य दूतावास में कार्यरत स्वप्ना सुरेश (Swapna Suresh), IAS अधिकारी शिवासंकरन (Sivasankaran ) और सरिथ पी. एस. सहित कई अन्य लोग जांच एजेंसी के रडार पर आए थे.

बाढ़ के दौरान करोड़ों रुपये की बंदरबांट हुई

इसी मामले की तफ्तीश के दौरान लाइफ मिशन फंड में हेराफेरी घोटाला मामले की जानकारी सामने आई थी. इस मामले की शुरुआती तफ्तीश के दौरान केरल बाढ़ प्रभावित पीड़ितों के लिए यूएई रेड क्रिसेंट से प्राप्त धन में से राज्य के प्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों के साथ-साथ कई बिचौलियों के माध्यम से करीब साढ़े चार करोड़ रुपये का कमीशन दिया गया था. जिसे अब जांच एजेंसी विस्तार से खंगालने और घोटाले से जुड़े हर तार को जोड़ने में जुटी हुई है.

