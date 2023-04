Eid Ul Fitr 2023: भारत में आज मनाई जा रही है ईद, जामा मस्जिद में पढ़ी गई नमाज, राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी ने दी बधाई

नई दिल्ली. दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में शुक्रवार शाम ईद-उल-फितर के चांद के दीदार हो गए और आज देशभर में धूमधाम से ईद मनाई जा रही है. शुक्रवार को ही इस बाबत सभी उलेमाओं ने ऐलान कर दिया था. दिल्ली की फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम मुफ्ती मुकर्रम अहमद ने “पीटीआई-भाषा” से कहा, ‘शुक्रवार शाम दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा के कई शहरों, बिहार, राजस्थान और असम समेत कई स्थानों पर ईद का चांद सामान्य तौर पर सबने देखा है.’ बता दें कि शुक्रवार को शव्वाल वर्धमान चांद के नजर आया था. इसके चलते आज देशभर में ईद मनायी जा रही है. यह चांद रमजान के उपवास के महीने के अंत का प्रतीक माना जाता है.

पीएम मोदी ने ईद उल फितर की मुबारकबाद दी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद-उल-फितर की पूर्वसंध्या पर शुक्रवार को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को मुबारकबाद दी. यहां प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी बयान के अनुसार मोदी ने इस मौके पर दुनियाभर में लोगों के लिए शांति, सौहार्द, सेहत और प्रसन्नता की कामना की. पीएम मोदी ने हसीना के लिए अपने संदेश में कहा, ‘भारत की जनता की ओर से मैं आपको और बांग्लादेश के नागरिकों को ईद की मुबारकबाद देता हूं.’ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि रमजान के पाक महीने में दुनियाभर के मुसलमान रोजे रखते हैं और नमाज अदा करते हैं और ईद उल फितर के इस खास मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ दुनियाभर के लोग एकता और भाइचारे के मूल्यों को साकार कर रहे हैं.

राष्ट्रपति मुर्मू ने दी बधाई

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को ईद-उल-फितर की पूर्व संध्या पर लोगों को बधाई दी और सभी से इस अवसर पर समाज में भाईचारे तथा सद्भाव को बढ़ावा देने का संकल्प लेने का आग्रह किया. राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी एक बयान में राष्ट्रपति के हवाले से कहा गया, ‘ईद रमजान के पवित्र महीने के पूरा होने का प्रतीक है. यह त्योहार प्रेम, करुणा और स्नेह की भावनाओं को फैलाता है. ईद हमें एकता और आपसी सौहार्द का संदेश देती है.’ मुर्मू ने कहा, ‘यह त्योहार सद्भाव की भावना से ओत-प्रोत है और हमें एक शांतिपूर्ण एवं समृद्ध समाज बनाने के लिए प्रेरित करता है.’ उन्होंने कहा, ‘हम इस अवसर पर समाज में भाईचारे और सद्भाव की भावना को बढ़ावा देने का संकल्प लें.’

देश भर में नजर आया ईद का चांद

शाही इमाम मुफ्ती मुकर्रम अहमद ने कहा था, “लिहाजा शव्वाल (इस्लामी कलेंडर के 10वें) महीने का पहला दिन शनिवार को है. शव्वाल महीने के पहले दिन ईद का त्यौहार मनाया जाता है.” साथ ही उन्होंने पीटीआई-भाषा को बताया था कि मस्जिद की रुएत-ए-हिलाल समिति ने कई जगहों पर संपर्क किया और उन्हें बताया गया कि हर जगह चांद नजर आ रहा है. उन्होंने कहा कि देश में शनिवार को ईद मनाई जाएगी. अहमद ने कहा कि रूयत-ए-हिलाल समिति, इमारत-ए-शरियाह-हिंद की एक बैठक आयोजित की गई थी और यह अवगत कराया गया था कि दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में चांद देखा गया था.

आज ईद की नमाज अदा की गई

आज देश के सभी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई है. अहमद ने कहा कि मौलाना नजीबुल्लाह कासमी सचिव, रूयत-ए-हिलाल समिति, इमारत-ए-शरियाह-हिंद, ने इसलिए घोषणा की है कि शव्वाल का महीना 22 अप्रैल, 2023 शनिवार से शुरू होगा और ईद की नमाज शनिवार को अदा की जाएगी. ईद को भाईचारे और सौहार्द का त्योहार बताते हुए अहमद ने कहा, ‘इस मौके पर हम दुआ करते हैं कि देश में 75 साल से कायम भाईचारा और सौहार्द लगातार फलता-फूलता रहे.’

#WATCH | People offer namaz at Delhi’s Jama Masjid on the occasion of #EidAlFitr pic.twitter.com/rvG7Ntbm83

— ANI (@ANI) April 22, 2023