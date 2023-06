नई दिल्ली: देशभर में आज ईद-उल-अजहा यानी बकरीद का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है. दिल्ली के जामा मस्जिद में बकरीद के अवसर पर नामज के बाद लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी. मुंबई, भोपाल सहित देश के अन्य शहरों में भी बकरीद के मौके पर सुबह नमाजियों ने नमाज पढ़ी और एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दी. भारतीय दूतावास ने ट्वीट करके बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद.अल.अधा के शुभ अवसर पर कुवैत के क्राउन प्रिंस और वहां के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं.

बकरा ईद को बकरीद, ईद अल-अधा, ईद कुर्बान या कुर्बान बयारमी के नाम से भी जाना जाता है, यह ज़ुल हिज्जा/धू अल-हिज्जा महीने के दौरान मनाया जाता है, जो इस्लामी चंद्र कैलेंडर का बारहवां महीना है. भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान और अन्य कई देश आज, 29 जून को ईद मना रहे हैं. धू-अल-हिज्जा के दसवें दिन, दुनिया भर के मुसलमान अल्लाह के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त करने के लिए अपनी प्रिय चीजों का बलिदान करने का सम्मान करके ईद-उल-अधा मनाते हैं. वे जिब्रील के माध्यम से अल्लाह द्वारा भेजी गई भेड़ की याद में बकरों या भेड़ों की बलि देते हैं.

#WATCH | Delhi: Devotees congregate outside Fatehpuri Masjid to offer prayers, on the occasion of #EidAlAdha pic.twitter.com/MYjBT4mi0f

— ANI (@ANI) June 29, 2023