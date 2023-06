नई दिल्ली. देशभर में गुरुवार को ईद-उल-अजहा (Eid-ul-Adha) यानी बकरीद (BakraEid) का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है. इस अवसर पर राष्‍ट्रपत‍ि द्रौपदी मुर्मू (Droupadi Murmu), उप-राष्‍ट्रपत‍ि जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने देशवास‍ियों को ईद की द‍िली मुबारकबाद दी. पीएम मोदी ने देशवास‍ियों को आषाढ़ी एकादशी (Ashadhi Ekadashi) की भी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए सुखी, शांतिपूर्ण और समावेशी समाज के निर्माण के लिए हमेशा मिलकर काम करने करने का आग्रह भी क‍िया.

भारत की राष्‍ट्रपत‍ि (President of India) द्रौपदी मुर्मू ने देशवास‍ियों को ईद-उल-जुहा के अवसर पर बधाई देते हुए कहा, ‘मैं सभी देशवासियों, विशेष रूप से मुस्लिम भाइयों और बहनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं. ईद-उज-जुहा प्रेम, त्याग और बलिदान का पवित्र त्योहार है. यह त्योहार हमें त्याग के मार्ग पर चलने और नि:स्वार्थ भाव से मानवता की सेवा करने के लिए प्रेरित करता है. आइए, इस अवसर पर हम सब समाज में आपसी भाईचारे और परस्पर सौहार्द को बढ़ाने का संकल्प लें.’

देश के उप-राष्‍ट्रपत‍ि जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar) ने भी ईद-उल-जुहा के मौके पर देशवास‍ियों को हार्दिक शुभकामनाएं. देते हुए ट्वीट किया. उन्होंने कहा, ‘ईद-उल-जुहा त्याग, निस्वार्थता का प्रतीक और हमारी कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है. यह परिवारों और समुदायों के लिए एक साथ आकर खुशियाँ और आशीर्वाद साझा करने का भी अवसर है. यह ईद हम सभी के लिए शांति, समृद्धि और खुशियां लाए.’

Eid-ul-Zuha is a symbol of sacrifice, selflessness and an occasion to express our gratitude. It is also an occasion for families and communities to come together to share joy and blessings.

Warm greetings on the auspicious festival of Eid-ul-Zuha.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर देशवास‍ियों को ईद की मुबारकबाद दी. उन्‍होंने ईद-उल-अज़हा की शुभकामनाएं देते हुए कहा क‍ि यह दिन सभी के लिए सुख और समृद्धि लाए. यह हमारे समाज में एकजुटता और सद्भाव की भावना को भी कायम रखे. ईद मुबारक!

Wishing everyone a blessed Ashadhi Ekadashi. May this sacred day inspire us to embrace virtues of devotion, humility and compassion in line with the Warkari tradition. With Bhagwan Vitthal’s blessings, may we always work together to build a happy, peaceful and inclusive society.

पीएम मोदी ने ईद के साथ-साथ सभी को आषाढ़ी एकादशी (Ashadhi Ekadashi) की हार्दिक शुभकामनाएं भी दीं. उन्‍होंने कहा क‍ि यह पवित्र दिन हमें वारकरी परंपरा के अनुरूप भक्ति, विनम्रता और करुणा के गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित करे. भगवान विट्ठल के आशीर्वाद से, हम एक सुखी, शांतिपूर्ण और समावेशी समाज के निर्माण के लिए हमेशा मिलकर काम करें.

Greetings on Eid-ul-Adha. May this day bring happiness and prosperity to everyone. May it also uphold the spirit of togetherness and harmony in our society. Eid Mubarak!

लोकसभा अध्‍यक्ष ओम ब‍िरला (Lok Sabha Speaker Om Biral) ने भी देशवास‍ियों को ईद के अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं. उन्‍होंने कहा, ‘यह त्योहार त्याग और समर्पण के गुणों को रेखांकित करता है और हमें उन लोगों की देखभाल करने और उनके साथ अपना सौभाग्य साझा करने के लिए प्रेरित करता है जो कम भाग्यशाली हैं. मैं सभी को आशीर्वाद और खुशियों से भरी एक यादगार ईद की शुभकामनाएं देता हूं.’

Heartiest Greetings & warm wishes on the occasion of Eid. This festival underlines the virtues of sacrifice and devotion & motivates us to care and share our good fortune with those who are less fortunate.

I wish everyone a memorable Eid filled with blessings and happiness.

