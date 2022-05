ईद-उल-फितर 2022: देश में धूमधाम से मनाया जा रही है ईद, राष्ट्रपति कोविंद, पीएम मोदी, राहुल गांधी सहित अन्य नेताओं ने दी मुबारकबाद

नई दिल्ली. राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित कई बड़े नेताओं ने ईद के मौके पर लोगों को बधाई दी है. राष्ट्रपति ने सोमवार को ईद-उल-फितर की पूर्व संध्या पर सोमवार को देशवासियों को बधाई दी. उन्होंने अपने संदेश में कहा कि यह त्योहार लोगों को एक सामंजस्यपूर्ण, शांतिपूर्ण और समृद्ध समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करता है. उन्होंने अपने बधाई संदेश में आगे कहा, ‘ईद के पावन अवसर पर आइए हम मानवता की सेवा में खुद को समर्पित करने और गरीबों और जरूरतमंदों के जीवन को बेहतर बनाने का संकल्प लें. ईद-उल-फितर के अवसर पर, मैं सभी देशवासियों, विशेषकर हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं.’

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोमवार को ही ट्वीट कर लोगों को ईद की बधाई दी. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, ‘ईद-उल-फितर की शुभकामनाएं. यह शुभ अवसर हमारे समाज में एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ाए. सभी को अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद मिले.’

Best wishes on Eid-ul-Fitr. May this auspicious occasion enhance the spirit of togetherness and brotherhood in our society. May everyone be blessed with good health and prosperity. — Narendra Modi (@narendramodi) May 2, 2022

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ईद की पूर्व संध्या पर ट्वीट कर लोगों को बधाई दी. उन्होंने कहा, ‘ईद मुबारक! यह शुभ त्योहार प्यार की भावना की शुरूआत करे,और हम सभी को भाईचारे और सद्भाव के बंधन में बांधे.’

Eid Mubarak! May this auspicious festival usher in the spirit of love, and unite us all in the bond of brotherhood and harmony. pic.twitter.com/MEJ8GDKSm3 — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 2, 2022

वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, ‘कल पूरे देश में ईद का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा. आप सभी को ईद मुबारक.’

कल पूरे देश में ईद का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। आप सभी को ईद मुबारक़। — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) May 2, 2022

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी लोगों को बधाई दी. उन्होंने कहा, ‘सभी को ईद-उल-फितर की बधाई. यह त्योहार करुणा और मानवता की भावना को आगे बढ़ाए.’

Eid-ul-Fitr greetings to everyone. May this festival further the spirit of compassion and humanity. — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) May 2, 2022

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा- ‘सभी को ईद-उल-फितर की मुबारकबाद’. यह त्योहार भाईचारे की भावना को गहरा करे और सभी के लिए शांति और आनंद लाए. ईद मुबारक!’

Eid-ul-Fitr geetings to everyone. May this festival deepen the spirit of brotherhood and bring peace & joy to all. Eid Mubarak! pic.twitter.com/BS0oaLhBR7 — Smriti Z Irani (@smritiirani) May 2, 2022

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के माध्यम से लोगों को बधाई दी. उन्होंने सोमवार को ट्वीट कर कहा कि कई जगह आज ईद मनाई जा रही है, भारत में कल मनाई जाएगी. सभी को ईद मुबारक.

#Eid Mubarak! Wishing a blessed Eid to those already celebrating today & those in India who will mark the auspicious occasion tomorrow pic.twitter.com/anGFHHXV8d — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) May 2, 2022

देश के तमाम राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों ने भी लोगों को ईद की मुबारकबाद दी है.

Eid Mubarak! Wishing everyone lots of happiness, peace, prosperity and good health. Pray that our bonds of unity and harmony strengthen further. May Allah bless all. — Mamata Banerjee (@MamataOfficial) May 3, 2022

बाता दें कि हैदराबाद में सोमवार को शव्वाल का चांद देखा गया था, लिहाजा आज पूरे देश में ईध धूम-धाम से मनाया जा रहा है. इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार जंग-ए-बद्र के बाद ईद-उल-फितर की शुरुआत हुई थी. बताया जाता है कि इस जंग का नेतृत्व ख़ुद पैग़ंबर मोहम्मद साहब ने किया था और इस जंग में मुस्लिम समुदाय की फतह हुई थी.

