Shinde Vs Uddhav LIVE: महाविकास आघाडी के मंसूबे पर सुप्रीम कोर्ट ने पानी फेरा- देवेंद्र फडणवीस

उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि तत्कालीन महाराष्ट्र के राज्यपाल बीएस कोश्यारी का फ्लोर टेस्ट का फैसला गलत था और कोर्ट उनकी सरकार को बहाल नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया था.

#WATCH | Uddhav Thackeray speaks on the Supreme Court decision stating that then Maharashtra Governor BS Koshyari’s decision for the Floor test was wrong and that the court cannot restore his government as he had resigned and had not faced the Floor test pic.twitter.com/Jl7KqvqYsW

— ANI (@ANI) May 11, 2023