VIDEO: चलती ट्रेन में चढ़ते समय फिसल गए बुजुर्ग महिला और उनका बेटा, फिर RPF स्टाफ ने सुपर वुमन बनकर बचाई जान

नई दिल्ली. रेलवे स्टेशन पर अक्सर छोटी-मोटी घटनाएं होती रहती है. कई बार इन घटनाओं में RPF स्टाफ की बहादुरी के कारण लोगों की जान बच जाती है. इसके बाद इन घटनाओं का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है. ठीक इसी तरह का एक वीडियो रेल मंत्रालय द्वारा ट्विटर पर शेयर किया गया है. आप भी वीडियो देखकर RPF की इस जांबाज महिला ऑफिसर की तारीफ करते हुए नहीं थकेंगे.

रेल मंत्रालय द्वारा ट्विटर पर शेयर किए गए इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बुजुर्ग महिला और उनका बेटा चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं. इस दौरान महिला और बेटे दोनों फिसल जाते हैं. फिर एक RPF महिला ऑफिसर ने ट्रेन की रफ्तार को मात देते हुए दोनों की जान बचाई.

Service & Seva Bhav!

The alertness & swift action taken by RPF staff at Bankura Station, West Bengal saved the lives of an elderly woman & her son who slipped while boarding the moving train.

Passengers are requested not to board or alight a moving train. pic.twitter.com/Dl0WoTBwvP

— Ministry of Railways (@RailMinIndia) August 8, 2022