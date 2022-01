Ban on Rallies: चुनावी रैली-रोड शो से प्रतिबंध हटेगा या नहीं, चुनाव आयोग कल करेगा समीक्षा बैठक

नई दिल्ली: पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों (Assembly Elections 2022) के लिए रैली, रोड शो, जनसभाओं, आदि पर जारी प्रतिबंधों को हटाया जाए या फिर नहीं इस बात पर कल सोमवार को चुनाव आयोग एक अहम बैठक करने वाला है. आयोग की वर्चुअल बैठक (Election Commission virtual review meeting) में चुनावी राज्यों में कोरोना के हालात पर चर्चा की जाएगी और इसके बाद ही फैसला लिया जाएगा कि जनसभाओं, रैली, रोड शो से प्रतिबंध हटाया जाए या नहीं. प्रतिबंधों को लेकर कल 31 दिसंबर को चुनाव आयोग नए दिशा निर्देश जारी कर सकता है. वर्चुअल बैठक में मतदान वाले राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारी और स्वास्थ्य सचिवों के मौजूद रहने की संभावना है.

इससे पहले चुनाव आयोग ने 22 जनवरी को अपनी समीक्षा बैठक में 31 जनवरी तक के लिए रैली, रोड शो, जनसभाओं पर प्रतिबंध को 31 जनवरी 2022 तक के लिए बढ़ा दिया था. हालांकि दूसरी समीक्षा बैठक के दौरान चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों तो प्रचार करने के लिए थोड़ी राहत भी दी थी. आयोग ने दूसरी समीक्षा बैठक में डोर टू डोर कैंपेन के लिए 5 लोगों की सीमित संख्या को बढ़ाकर 10 कर दिया था.

