लखीमपुर मामले में आशीष मिश्रा को जमानत, UP में हुआ पहले चरण का मतदान; 10 बड़ी खबरें

नई दिल्ली. लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में गिरफ्तार हुए केंद्रीय गृहराज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) को जमानत मिल गई है. बीते साल 3 अक्टूबर को हुई घटना में 8 लोगों की मौत हो गई थी. हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इसके बाद राज्य सरकार ने 14 फरवरी से दोबारा स्कूल और उसके बाद यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेजों में क्लासेज शुरू करने का फैसला किया है. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पहले चरण 60.17 फीसदी मतदान हुआ. जानते हैं 10 बड़ी खबरें-

1- Hijab Row Updates: कर्नाटक में हाईस्कूल 14 फरवरी से खुलेंगे, कॉलेज में कक्षाएं बाद में होंगी बहाल

हिजाब विवाद पर उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद कर्नाटक सरकार ने गुरुवार को 14 फरवरी से 10वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए हाई स्कूलों को और उसके बाद महाविद्यालयों तथा डिग्री कॉलेजों में कक्षाएं फिर से शुरू करने का फैसला किया. वहीं कर्नाटक हाईकोर्ट ने मीडिया को निर्देश दिया है कि वह अंतिम फैसला आने तक किसी भी प्रकार की टिप्पणी न करें. इस मामले की सुनवाई 14 फरवरी को होगी.

2- बड़ी खबर: लखीमपुर हिंसा मामले में मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष को मिली HC से जमानत

यूपी के लखीमपुर खीरी (Lakhimpur Kheri) जिले में 3 अक्टूबर को हुए तिकुनिया हिंसाकांड (Tikunia Violence) मामले में मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी (Ajay Mishra Teni) के बेटे आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) को गुरुवार को जमानत मिल गई है. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से जमानत मिली है. यह आदेश जस्टिस राजीव सिंह की एकल पीठ ने दिया. कोर्ट ने 18 जनवरी 2022 को आशीष की जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद अपना आदेश सुरक्षित रखा था.

3- UP Election 2022: यूपी चुनाव के पहले चरण में 60.17% मतदान, किस जिले में कितने फीसदी वोट पड़े, देखें पूरी लिस्ट

यूपी विधानसभा चुनाव (UP Chunav) के पहले चरण में हुए मतदान का आधिकारिक डेटा सामने आ गया है. यूपी चुनाव (up election first phase voting percentage) के पहले चरण में 60.17 फीसदी मतदान हुआ है, जो कि पिछले विधानसभा चुनाव से कुछ कम बताया जा रहा है. 2017 में पहले चरण में करीब 63 फीसदी मतदान हुआ था. उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर आज पहले चरण के तहत शांतिपूर्वक तरीके से वोटिंग हुई. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में सुबह सात बजे वोटिंग शुरू हुई और शाम 6 बजे समाप्त हो गया. इस दौरान कैराना में सबसे अधिक वोटिंग दर्ज की गई.

4- गुजरात: कच्छ के पास क्रीक में नौ पाकिस्तानी नाव जब्त, मछुआरों की तलाश में BSF

सीमा सुरक्षा बल (Border Security Force) ने गुरुवार सुबह गुजरात के कच्छ (Kutch) जिले के पास भारत-पाकिस्तान समुद्री सीमा (India-Pakistan Sea Border) से लगे हरामी नाला क्रीक इलाके में मछली पकड़ने वाली नौ पाकिस्तानी नौकाओं को जब्त किया. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि जब्ती के बाद बीएसएफ (BSF) ने यह पता लगाने के लिए खाड़ी क्षेत्र में तलाश अभियान शुरू किया है कि क्या पड़ोसी देश से ऐसी और कोई नौका भारतीय जलक्षेत्र में दाखिल हुई है.

5- UP Chunav: केशव मौर्य का दावा-पहले चरण में BJP जीतेगी 50 से ज्‍यादा सीटें, सपा-बसपा और कांग्रेस का सूपड़ा साफ

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के (UP Election 2022) पहले चरण में पश्चिमी यूपी के 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर बंपर वोटिंग के बाद सभी दल अपनी-अपनी जीत का दावा कर रहे हैं. इस बीच भाजपा नेता और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य (Deputy CM Keshav Prasad Maurya) ने कहा कि मतदाताओं ने लोकतंत्र के महापर्व में खूब बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 60.17 फीसदी मतदान हुआ.

6- ऋषभ पंत ने जीता ‘टेस्ट बैटिंग अवॉर्ड’, केन विलियमसन ‘कैप्टन ऑफ ईयर’, विराट-रोहित रहे खाली हाथ

भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत (Rishabh Pant) पिछले साल ब्रिसबेन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गयी 89 रन की सीरीज विजेता पारी की बदौलत 15वें सालाना ईएसपीएनक्रिकइंफो पुरस्कारों में शीर्ष ‘टेस्ट बैटिंग’ पुरस्कार हासिल करने में सफल रहे. वहीं, न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन (Kane Williamson) को ‘कैप्टन ऑफ इ ईयर’ चुना गया. ‘टेस्ट बॉलिंग’ (सर्वश्रेष्ठ टेस्ट गेंदबाज) पुरस्कार काइल जेमिसन ने हासिल किया जिसकी मदद से न्यूजीलैंड पहला विश्व टेस्ट चैम्पियन बना था. जेमिसन (Kyle Jamieson) ने फाइनल में 31 रन देकर पांच विकेट झटके थे.

7- मनोज बाजपेयी की सास शकीला रज़ा का हुआ निधन, शूटिंग बीच में छोड़ परिवार के साथ पहुंचे दिल्ली

मनोज बाजपेयी की सास शकीला रज़ा (Manoj Bajpayee Mother In Law Death) का गुरुवार को दिल्ली में निधन हो गया. मनोज की पत्नी शबाना रज़ा की मां लंबे समय से बीमार चल रही थीं. पिछले कुछ दिनों से उनकी हालत काफी गंभीर थी. मनोज अपने अगले प्रोजेक्ट की शूटिंग कर रहे थे. इस बीच जब उन्हें अपनी सास के निधन का पता चला तो उन्होंने शूटिंग को तुरंत रोक दिया और इस मुश्किल घड़ी में अपने परिवार के साथ दिल्ली पहुंचे.

8- निर्मला सीतारमण बोलीं- 2020-21 में 44 यूनिकॉर्न बने, यह ‘अमृत काल’ का संकेत

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने लोकसभा में बजट पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गुरुवार को कहा कि ‘अमृतकाल’ की तरफ बढ़ने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने कई कदम उठाए हैं. देश में 2020-21 में 44 यूनिकॉर्न (Unicorn) बने, यह ‘अमृत काल’ का ही संकेत है. बता दें कि यूनिकॉर्न का मतलब ऐसे स्टार्टअप से है जिसका वैल्यूएशन कम से कम एक अरब डॉलर हो.

9- Windows God Mode : बेहद काम है ये विंडोज़ का गॉड मोड, जानिए एक्टिव करने का तरीका और इसके फायदे

Windows God Mode : विंडोज़ 10 और 11 में अद्भुत शक्तियां है. इसमें एस गॉड मोड (God Mode) भी है. मतलब लैपटॉप का भगवान मोड. यह मोड आपके कंप्यूटर को तो कोई खास शक्ति प्रदान नहीं करता, लेकिन आप जरूर कंप्यूटर के भगवान बन जाएंगे. आपके हाथ में सबकुछ करने की पावर होगी. आपको अपनी मशीन में ऐसे-ऐसे ऑप्शन कंट्रोल करने के लिए मिलेंगे कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा.

10- सौर-तूफान ने 24 घंटे में तबाह कर दिए SpaceX के 40 स्टारलिंक सैटेलाइट्स

Geomagnetic storm: भूचुंबकीय तूफान या सौर तूफान वास्तव में अंतरिक्ष के मौसम को प्रभावित करने वाली बड़ी घटना होती है. इस दौरान सूर्य से अति चुंबकीय कण निकलते हैं, जो उसके कोरोनल मास इजेक्शन की वजह बनती हैं.

