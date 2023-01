VIDEO- हथिनी ने अपने बच्चे को सिखाया सड़क पार करना, तरीका बताने का वीडियो वायरल, लोग बोले- बहुत अच्छा...

नई दिल्ली. हाथी (Elephants) बुद्धिमान जानवर में से एक होते हैं. साथ ही यह भावनाओं को अनुभव करने और समझने में सक्षम होते हैं. इतना ही नहीं, हाथी अपने समुदाय और पारिवारिक बंधन की अपनी मजबूत भावना के लिए भी जाने जाते हैं. भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी सुप्रिया साहू (IAS Supriya Sahu) अक्सर ट्विटर पर जानवरों की शानदार वीडियो शेयर करती हैं. सोमवार को उन्होंने एक बार फिर एक हथिनी का वीडियो शेयर किया है. जो अब सोशल मीडिया पर वायरल (Viral Video) हो रहा है.

NDTV के अनुसार IAS अधिकारी द्वारा शेयर किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि हथिनी अपने बच्चे को सावधानी से सड़क पार करना सिखा रही है. वीडियो में एक हथिनी को जंगल के रास्ते पर अपने बच्चे के सड़क पार कराते हुए और गाइड करते हुए देखा जा सकता है. वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि जब उनके पास से एक कार गुजरी तो हथिनी अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही है.

Mother elephant seems teaching her baby how to cross the road.A sad reality

Video- Santhanaraman pic.twitter.com/Nmn1mrhFvv

