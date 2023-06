नई दिल्ली. अरबपति कारोबारी एवं टि्वटर के मालिक एलन मस्क ने अपने बेटे लिल एक्स की ओर से पूछे गए एक सवाल को टि्वटर पर साझा किया है, जिसमें पूछा गया है कि अगर पुलिस में खोजी कुत्ते होते हैं, तो बिल्लियां क्यों नहीं होतीं. मस्क के इस ट्वीट का दिल्ली पुलिस ने बड़ा ही मजेदार और रोचक जवाब दिया है. एलन मस्क ने बृहस्पतिवार को ट्वीट किया, ‘लिल एक्स ने पूछा है कि क्या पुलिस में बिल्लियां हैं, क्योंकि पुलिस में खोजी कुत्ते होते हैं.’

इसके बाद कई लोगों ने टि्वटर पर मस्क के इस सवाल का जवाब अपने-अपने ढंग से दिया है, जबकि दिल्ली पुलिस की ओर से दिए गए रोचक और मजेदार जवाब ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है. दिल्ली पुलिस ने ट्वीट किया, ‘एलन मस्क, कृपया लिल एक्स को बताएं कि पुलिस में बिल्लियों को इसलिए नहीं रखा जाता क्योंकि उनपर ‘फेलिन (बिल्ली प्रजाति से संबंधित)-वाई’ और ‘पर (बिल्ली की तरह आवाज निकालने) पेट्रेशन’ का मामला दर्ज हो सकता है.’

Hi @elonmusk, please tell Lil X that there are no police cats because they might get booked for feline-y and ‘purr’petration. https://t.co/W8CMMvYi9I

— Delhi Police (@DelhiPolice) June 2, 2023