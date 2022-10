नई दिल्‍ली. बेंगलुरु जाने वाली इंडिगो फ्लाइट को दिल्ली हवाई अड्डे पर उतारा गया. विमान में एक संदिग्ध चिंगारी दिखाई दी. घटना के बाद राजधानी के आईजीआई हवाईअड्डे पर पूर्ण आपातकाल घोषित कर दिया गया. एक यात्री ने ट्विटर पर एक चौंकाने वाला वीडियो अपलोड किया जिसमें फ्लाइट के उड़ान भरने के दौरान चिंगारी साफ देखी जा सकती है.

अभी तक इंडिगो की ओर से इस घटना के बारे में आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. यह भी साफ नहीं है कि यह फ्लाइट उड़ान भर सकी या नहीं. बीते महीनों में अलग-अलग विमानों में तकनीकी खराबी की घटनाएं सामने आई हैं.

Indigo 6E 2131

Scary experience on Delhi runway!

This was supposed to be a take off video but this happened. #indigo pic.twitter.com/6kcKCSVLOh

— Priyanka Kumar (@PriyankaaKumarr) October 28, 2022