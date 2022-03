दिल्ली-दोहा फ्लाइट की कराची में इमरजेंसी लैंडिंग, यात्रियों को 3 घंटे तक नहीं मिला खाना-पानी, WiFi एक्सेस

नई दिल्ली: कतर एयरवेज (Qatar Airways) की दिल्ली से दोहा उड़ान (Delhi to Doha Flight) की कराची एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी. इस फ्लाइट में 100 से अधिक यात्री सवार थे. एयरलाइन ने इस संबंध में एक बयान जारी कर बताया है कि विमान के कार्गो एरिया में धुएं के संकेत मिलने पर पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग के लिए कराची एयरपोर्ट (Karachi International Airport) एटीसी से परमिशन मांगी, जिसके बाद विमान को सुरक्षित उतारा गया.

फ्लाइट में सवार एक भारतीय यात्री ने अपने, अपने परिवार और अन्य यात्रियों की परेशानी के बारे में मनी कंट्रोल (Money Control) को टेक्स्ट मैसेज के जरिए जानकारी दी. विक्रम पसरीचा अपनी पत्नी और एक साल की बेटी के साथ दिल्ली से दोहा की यात्रा कर रहे थे. उन्होंने कहा कि विमान सोमवार सुबह करीब 5:30 बजे कराची में उतरा. यात्रियों को विमान से उतरने के लिए कहा गया और उन्हें जिन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के ट्रांजिट लाउंज में भेज दिया गया.

@qatarairways – what is the status of QR579 – Delhi —>Doha, Diverted to Karachi 🇵🇰.

No information being offered, no food or water being offered to passengers. Customer care is clueless.

Please help @MoCA_GoI @JM_Scindia @Chaiti @malhotravineet7 @soniandtv

— Dr. Sameer Gupta (@SGuptaMD) March 21, 2022