नयी दिल्ली. प्रख्यात हिंदी लेखक-कवि विनोद कुमार शुक्ल (Eminent writer Vinod Kumar Shukla) ने बुधवार को अपने प्रकाशकों पर उन्हें वर्षों तक कम भुगतान करने का आरोप लगाया. शुक्ल की कविताएं, कहानियां और उपन्यास वर्षों से हिंदी पाठ्यक्रम का हिस्सा रहे हैं. रायपुर के 86 वर्षीय लेखक का एक स्थानीय चैनल द्वारा लिया गया एक वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर काफी पोस्ट किया जा रहा है, जिसमें शुक्ल वाणी प्रकाशन और राजकमल प्रकाशन जैसे हिंदी प्रकाशन समूहों से उनके उपन्यास ‘नौकर की कमीज’ और ‘दीवार में एक खिड़की रहती थी’ सहित लोकप्रिय पुस्तकों से प्राप्त रॉयल्टी के बारे में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं.

शुक्ल ने आरोप लगाया कि जहां वाणी ने उन्हें पिछले 25 वर्षों में केवल 1.35 लाख रुपये का भुगतान किया है, वहीं राजकमल उन्हें छह पुस्तकों के लिए सालाना लगभग 14 हजार रुपये का भुगतान करते हैं. इस बीच राजकमल प्रकाशन के प्रबंध निदेशक अशोक कुमार माहेश्वरी ने एक बयान में कहा कि प्रकाशन ने शुक्ल के साथ बैठक के जरिए मुद्दों को सुलझाने का वादा किया है. बयान में कहा गया है, ‘विनोद जी हमारे लेखक परिवार में एक सम्मानित और बड़े हैं. उनकी इच्छाओं का सम्मान करना हमारे लिए सर्वोपरि है. उनकी इच्छा हमारी आज्ञा है. वह अचानक हमारे साथ असहज क्यों महसूस करने लगे, यह जानने के लिए कि हम उनसे मिलेंगे और बात करेंगे और भविष्य में हम उनकी बात का पालन करेंगे.’

“I didn’t know they were cheating me.”

One of Hindi’s most-loved writers, Vinod K Shukla speaks against his publishers, Vani & Rajkamal, for paying less royalty.

Vani has his 3 books, with a Sahitya akademi winner novel, plus 2 ebooks.

Paid Rs 1.35 lakh in 25 yrs.

