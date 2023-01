VIDEO- 83 साल की दादी मां ने पहली बार किया फ्लाइट में सफर, क्यूट रिएक्शन देख दिल हार बैठे नेटिजन्स

हाइलाइट्स 83 साल की दादी मां ने पहली बार किया फ्लाइट में सफर वायरल वीडियो में बताया गया है कि पोती की शादी में जा रही है दादी दादी का क्यूट रिएक्शन नेटिजन्स को आ रहा पसंद

देश में आज भी ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने ट्रेन की यात्रा नहीं की है. फ्लाइट में सफर करना कई लोगों का सपना होता है. आज हम एक ऐसे वीडियो खास वीडियो के बारे में बता रहे हैं जिसे देखकर आप भी खुश हो जाएंगे. यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो रहा है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक दादी अपनी पोती की शादी में शामिल होने के लिए निकल रही है. वह अपनी लाइफ की पहली फ्लाइट की यात्रा कर रही है. वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि 83 साल की दादी ने पहली बार फ्लाइट की यात्रा की है.

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दादी फ्लाइट की यात्रा कर रही हैं और सफर में काफी एन्जॉय कर रही हैं. सोशल मीडिया यूजर्स को यह वीडियो काफी पसंद आ रहा है. इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को thebadimummy नाम के एक अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो में बताया गया है कि दादी अपनी पोती की शादी में शामिल होने के लिए फ्लाइट से यात्रा कर रही हैं.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

दादी मां का फ्लाइट में सफर करता ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. अब तक इस वीडियो को 6.7 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. वीडियो में दादा का एक्सप्रेशन देख कई यूजर्स कमेंट भी कर रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by Badi Mummy (@thebadimummy)

दादा मां के इस क्यूट वीडियो को 4 लाख से ज्यादा लाइक्स भी मिल चुके हैं. कई लोगों ने इस वीडियो को अपने इंस्टा स्टोरी पर भी शेयर किया है. इस वीडियो पर कई यूजर्स ने बेहतरीन कमेंट किए हैं. vistara नाम के एक अकाउंट से कमेंट किया गया कि पहली फ्लाइट हमेशा स्पेशल होती है. Happy to have had you onboard. तो वहीं एक दूसरे यूजर ने किया कितना प्यारा वीडियो है. एक अन्य यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, ‘दादी को काफी अच्छा लग रहा है.’

